Курс долара 40,7 грн/$, уповільнення інфляції до 20%. Прогноз МВФ на 2023 рік

Міжнародний валютний фонд очікує, що середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 грн за долар. Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 грн, але нижче від бюджетного прогнозу. Про це йдеться в World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року, повідомляє РБК-Україна.

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Згідно з прогнозом МВФ, номінальний ВВП України становитиме 2023 року 6050 млрд грн, доларовий ВВП — $148,7 млрд. Таким чином, фонд виходить із розрахунків, що середній курс становитиме 40,7 грн за долар.

Зазначимо, що у держбюджеті середньорічний курс закладено на рівні 42 грн за долар.

ВВП України

МВФ прогнозує, що реальний ВВП України у 2023 році впаде на 3,0% після зниження на 30,3% у 2022 році.

Інфляція

Міжнародний валютний фонд очікує, що інфляція (грудень до грудня) уповільниться у 2023 році до 20,0% після 26,6% у 2022 році.

Безробіття

За прогнозом МВФ, безробіття в Україні скоротиться до 20,9% порівняно з 24,5% у 2022 році.

Раніше «Мінфін» писав, що, за даними макропрогнозу інвесткомпанії ICU, курс долара за підсумками року сягне 40 грн/$. При цьому інфляція становитиме 15,4%, сповільнившись із 26,6% минулого року.