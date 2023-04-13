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13 квітня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Що буде з курсом біткоїна, фіндопомога на $3,5 мільярда та тест компаній на офшорність в ЄС

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Джерело: Мінфін
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