Головне за четвер: Що буде з курсом біткоїна, фіндопомога на $3,5 мільярда та тест компаній на офшорність в ЄС

11 квітня курс біткоїна вперше з 1 червня 2022 року перетнув позначку $30,3 тис. А після публікації динаміки споживчої інфляції у США у березні криптовалюта номер один закріпилась на високій позиції. Чи довго біткоїн радуватиме криптоентузіастів, розбирався «Мінфін».

Японія надасть Україні $3,5 мільярда фіндопомоги протягом 2023 року

Протягом 2023 року Японія планує надати Україні фінансування на суму $3,5 млрд. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки. Від початку повномасштабної війни Японія вже надала Україні $581 млн пільгового фінансування.

ЄС почне тестувати компанії на офшорність: чим це загрожує нашому бізнесу

Вже з наступного року на український бізнес в ЄС чекає тест на офшорність. Які компанії підпадуть під ці критерії та якими наслідками це для них може обернутися, розповів співвласник і партнер інвестиційної компанії InCo home Роман Бєлік.

США завжди в боргах. Що таке зовнішні борги країн та чому вони будуть завжди у розвинених країнах (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про борги країн. Чому США буде завжди в боргах, що таке зовнішні борги країн і чому вони будуть у розвинених країн.

Україна отримає від Світового банку $200 мільйонів

Україна отримає від Світового банку грант у розмірі $200 мільйонів. Кошти буде направлено на відновлення енергетичної інфраструктури країни. Окрім цього передбачено отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі до $300 млн у вигляді грантів та інших видів вкладів у міру розширення масштабів проєкту.