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13 квітня 2023, 8:46 Читать на русском

Україна отримає від Світового банку $200 мільйонів

Україна отримає від Світового банку грант у розмірі $200 мільйонів. Кошти буде направлено на відновлення енергетичної інфраструктури країни. Про це пише Bloomberg.

Україна отримає від Світового банку грант у розмірі $200 мільйонів.
Фото: lb.ua

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«Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі $200 млн на проєкт із відновлення енергетичної інфраструктури України», — сказано в повідомленні.

Окрім цього передбачено отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі до $300 млн у вигляді грантів та інших видів вкладів у міру розширення масштабів проєкту.

В телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигальнаписав: «Підписали угоду про надання гранту на 200 млн доларів Мультидонорського цільового фонду для відновлення енергетики України. Разом зі Світовим банком та іншими партнерами активізуємо проєкти для відбудови нашої країни».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Kaleso
Kaleso
13 квітня 2023, 9:30
#
Ахмедов і сам може востановити може краще їх хлопцям відправити
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TAN72
TAN72
13 квітня 2023, 9:54
#
Ну значит тарифы на электроэнергию можно не повышать.
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alexat3107
alexat3107
13 квітня 2023, 11:04
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Надо, смешные тарифы за электрику, тем более её нужно готовить к следующей зимы. Я плачу за двухкомнатную квартиру 150 грн. в месяц, а могу больше, только бы наши всё сделали, чтоб не было проблем со светом зимой.
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