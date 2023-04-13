Україна отримає від Світового банку $200 мільйонів

«Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі $200 млн на проєкт із відновлення енергетичної інфраструктури України», — сказано в повідомленні.

Окрім цього передбачено отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі до $300 млн у вигляді грантів та інших видів вкладів у міру розширення масштабів проєкту.

В телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигальнаписав: «Підписали угоду про надання гранту на 200 млн доларів Мультидонорського цільового фонду для відновлення енергетики України. Разом зі Світовим банком та іншими партнерами активізуємо проєкти для відбудови нашої країни».