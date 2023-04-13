У ніч на 13 квітня о 01:30 за київським часом розробники Ethereum активували оновлення Shapella в основній мережі проєкту. Завдяки чому користувачі отримали можливість вивести криптовалюту зі стейкінгу.
У блокчейні Ethereum успішно активували оновлення Shapella
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Нове оновлення дозволяє учасникам ринку викупити свій staked ETH — монети, які вони вклали та заблокували у мережі за останні три роки в обмін на відсотки.
За даними Dune Analytics, на стейки припадає близько 15% всього Ethereum, загальна ринкова вартість якого становить $33,73 млрд.
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Приблизно за чотири години після хардфорка користувачі вивели 47 627 монет на суму $91,2 млн.
Вартість Ethereum
Хардфорк Ethereum призвів до невеликого зростання вартості ефіру. За даними CoinMarketCap, за останню добу ціна ETH зросла на 3%. На момент написання новини Ethereum торгувався за $1,927.
Джерело: Мінфін
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