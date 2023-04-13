В Гаазі зобов’язали РФ сплатити Нафтогазу $5 мільярдів компенсації за втрачене в Криму майно

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня зобов’язав Росію сплатити НАК «Нафтогаз» $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в анексованому Криму у 2014 році. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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РФ заплатить

«Попри намагання Росії завадити правосуддю, Арбітражний трибунал зобов’язав РФ компенсувати Нафтогазу збитки обсягом у $5 млрд. Йдеться про наслідки захоплення Росією наших активів у Криму у 2014 році. Тепер Росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом», — наголосив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Зазначається, що Арбітражний трибунал підтвердив, що Росія повинна в повному обсязі компенсувати збитки Нафтогазу, спричинені незаконним захопленням активів компаній групи у Криму.

Як пояснили у компанії, арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови РФ від добровільного виконання рішення суду, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації.

Суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів Нафтогазу до моменту їхньої експропріації.

Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму.

Крім цього, суд ухвалив рішення, що Росія повинна відшкодувати Нафтогазу витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.