Банкрутство банків ще не закінчилося — Баффет

Легенда інвестування Уоррен Баффет вважає, що в майбутньому може бути більше банкрутств банків, але вкладникам не слід турбуватися. Про це він заявив в інтерв'ю CNBC.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вкладникам бояться не варто

«Ми не подолали банкрутство банків, але вкладники ще не мали кризи. Банки руйнуються. Але вкладники не постраждають», — зазначив Баффет.

Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC), що збирає внески з банків за розміщені депозити, виплатить страховку вкладникам у разі, якщо їхній банк впаде.

Якщо виникнуть якісь проблеми, то Федрезерв та Міністерство можуть виступити гарантом повернення депозитів. Як це сталося у разі банкрутства Signature Bank та Silicon Valley Bank.

Читайте: Баффет планує збільшити інвестиції в японські компанії

Баффет також сказав, що були розкриті деякі «дурні» речі, які періодично роблять банки, у тому числі невідповідність активів та пасивів, а також сумнівна звітність.

Він також зазначив, що підтримка регулятора США стосується лише вкладників та не поширюється на акціонерів.

Банкам надається необхідна кількість ліквідності на зворотній основі, інвестори — покупці акцій та облігацій повністю несуть на собі ризики незворотності вкладень.