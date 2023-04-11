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11 квітня 2023, 14:32 Читать на русском

Баффет планує збільшити інвестиції в японські компанії

Глава інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway Уоррен Баффет планує збільшити інвестиції у п'яти найбільших торгових компаніях Японії та розглядає можливість інвестицій в інші фірми країни. Про це він розповів в інтерв'ю японському виданню Nikkei.

Глава інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway Уоррен Баффет планує збільшити інвестиції у п'яти найбільших торгових компаніях Японії та розглядає можливість інвестицій в інші фірми країни.
Фото: ua-retail.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Влітку 2020 року Berkshire Hathaway придбала трохи більше ніж 5% акцій п'яти великих японських компаній:

  • Itochu,
  • Marubeni,
  • Mitsubishi,
  • Mitsui & Co,
  • Sumitomo.

Кожна з цих компаній відноситься до «сого сьося» («всеосяжні торгові фірми») — характерні для Японії універсальні торгові компанії, діяльність яких охоплює практично всі галузі економіки. Вони займаються торгівлею, постачанням сировини, розробкою та виробництвом продукції. Торгові компанії у тому числі інвестують у нафтові та газові проекти по всьому світу.

Загальна сума вкладень оцінювалася у $6,22 млрд.

Berkshire Hathaway заявляла, що інвестиції в японські торгові будинки розраховані на довгострокову перспективу, і частки можуть зрости до 9,9%.

У листопаді 2022 року конгломерат збільшив інвестиції в ці компанії, його частка в кожній із них досягла як мінімум 6%. Після новин про інтерес Баффета до японських торгових будинків їхні акції показували суттєве зростання.

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На думку головного стратега інвесткомпанії T&D Asset Management Хіроші Наміока, це може спонукати іноземних інвесторів інвестувати в японські акції, особливо акції вартості, повідомляє Bloomberg.

Баффет розглядає також інші можливості інвестицій у Японії. Тим часом Berkshire Hathaway знову має намір випустити облігації, номіновані в єнах, повідомило видання Nikkei.

Це буде перше таке розміщення з боку закордонного емітента з того часу, як Кадзуо Уеда очолив Банк Японії, зазначав Bloomberg. Дохід від розміщення буде використаний з корпоративною метою, у тому числі для рефінансування частини боргу.

Berkshire Hathaway вперше випустила облігації у японській валюті у 2019 році. З того часу такі розміщення проходили щороку, останнє було у грудні 2022 року на суму 115 млрд єн (близько $862 млн за поточним курсом).

Станом на початок квітня обсяг боргових зобов'язань конгломерату сягав 1 трлн єн ($7,5 млрд).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
lohsuper
lohsuper
11 квітня 2023, 15:13
#
Уже даже дети знают что Баффет ничего не контролирует и ни куда не инвестирует для этого есть его дети
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