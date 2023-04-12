Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який включає 21 тис. штурмових гвинтівок, 38 кулеметів, понад 2,4 млн патронів. Про це повідомляє Урядовий портал.

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Трюдо також підкреслив, що Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Оновлення угоди про вільну торгівлю

Україна також оновить угоду про вільну торгівлю з Канадою, поглибить військову співпрацю та залучить канадські приватні інвестиції для повоєнного відновлення.

«Підписали з прем'єром Джастіном Трюдо декларацію про завершення переговорів. Визначна угода, яка відкриває нові можливості для бізнесу та для створення виробництв в Україні», — написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

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Нові санкції проти РФ

Канада запровадила черговий пакет обмежень проти російських юридичних і фізичних осіб. Під санкції, зокрема, потрапила компанія «Волга-Днепр», літак АН-124 якої був заблокований у Канаді.

«Наступний крок — конфіскація „Руслану“ та інших активів і передача їх на користь України», — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Канада продовжила на рік дію програми підтримки українських біженців.