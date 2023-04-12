Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який включає 21 тис. штурмових гвинтівок, 38 кулеметів, понад 2,4 млн патронів. Про це повідомляє Урядовий портал.
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України
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Трюдо також підкреслив, що Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
Оновлення угоди про вільну торгівлю
Україна також оновить угоду про вільну торгівлю з Канадою, поглибить військову співпрацю та залучить канадські приватні інвестиції для повоєнного відновлення.
«Підписали з прем'єром Джастіном Трюдо декларацію про завершення переговорів. Визначна угода, яка відкриває нові можливості для бізнесу та для створення виробництв в Україні», — написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
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Нові санкції проти РФ
Канада запровадила черговий пакет обмежень проти російських юридичних і фізичних осіб. Під санкції, зокрема, потрапила компанія «Волга-Днепр», літак АН-124 якої був заблокований у Канаді.
«Наступний крок — конфіскація „Руслану“ та інших активів і передача їх на користь України», — підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Канада продовжила на рік дію програми підтримки українських біженців.
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