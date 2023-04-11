Євроконтроль дав невтішний прогноз щодо обмеження польотів над Україною

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) прогнозує, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться до 2029 року. Про це йдеться у семирічному прогнозі організації.

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У документі зазначається, що авіагалузь продовжує відновлюватися після пандемії коронавірусу. Водночас один із головних чинників, який впливає на розвиток авіасполучення — це повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Також негативно впливають обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань, нестача персоналу в аеропортах і пов’язані з цим страйки.

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«Обмеження в українському, російському, білоруському і молдовському авіапросторі залишаться чинними до кінця горизонту прогнозування (2029 рік)», — йдеться у документі.

Відповідно до звіту, російська агресія також сприяє загальному погіршенню економічної ситуації в галузі. Зокрема, йдеться про пониження прогнозів зростання ВВП через розриви ланцюгів постачання енергоносіїв, високу інфляцію і падіння загального рівня довіри.