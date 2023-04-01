Польська авіакомпанія LOT із 27 березня відкрила прямий рейс до Нью-Йорка з аеропорту «Жешув», який розташований неподалік кордону з Україною. Про це повідомляє avianews.com.
Польська авіакомпанія запустила прямий рейс до Нью-Йорка з аеропорту, який знаходиться недалеко від України
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Польоти виконуватиме широкофюзеляжний далекомагістральний літак Boeing 787−8, який може перевозити 252 пасажирів у салонах бізнес-класу, преміального економ-класу та звичайного економ-класу.
Дальності польоту літака вистачає для виконання прямих рейсів Жешув-Нью-Йорк без проміжних посадок для дозаправки.
Розклад
LOT літатиме з Жешува до Нью-Йорка раз на тиждень по понеділках, з Нью-Йорка до Жешува — раз на тиждень по неділях.
Час у дорозі становитиме 10 годин у бік Америки, 8 годин 50 хвилин у бік Польщі.
Вартість квитків
Авіаквитки з Жешува до Нью-Йорка коштують від 4 200 злотих ($980) в обидві сторони з урахуванням провезення тільки ручної поклажі. Квиток з включеним багажем до 23 кг коштує від 4 700 злотих ($1100) туди-назад.
Для рейсу Жешув-Нью-Йорк LOT використовує аеропорт «Ньюарк». Він розташований ближче до ділового центру Манхеттен, ніж основний аеропорт Нью-Йорка імені Джона Кеннеді.
Аеропорт «Жешув» знаходиться за 85 км від кордону з Україною — контрольно-пропускного пункту «Краковець».
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