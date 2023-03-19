Глава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

19 березня 2023, 18:00 Читать на русском

Глава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч

Засновник і голова аналітичної компанії Messari Райан Селкіс спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тис. до весни 2024 року. На його думку, найближчим часом криза у традиційній фінансовій системі США посилиться, і криптовалюта стане «рятівним колом» для інвесторів.

Засновник і голова аналітичної компанії Messari Райан Селкіс спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тис.
Фото: coindesk.com

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз аналітика

Відповідно до його «оптимістичного» прогнозу на найближчі 12 місяців, попереду чергові банкрутства банків та повернення ФРС до зниження ставки та кількісного пом'якшення (Quantitative Easing, або QE).

Політика кількісного пом'якшення передбачає покупку на відкритому ринку облігацій, щоб стимулювати економіку за допомогою майже безкоштовної ліквідності.

На цьому тлі курс біткоїна зростатиме, вважає Селкіс. За рік він перевищить позначку $100 тис., оскільки розглядатиметься інвесторами як найкраще рішення в ситуації, що склалася. І великі гравці ринку вкладатимуться в першу криптовалюту швидше, ніж регулятори зможуть перешкодити цьому.

Читайте: Біткоїн злетів до 9-місячного максимуму і спровокував ліквідацію угод більш ніж на $150 мільйонів

«Головне — просмикнути нитку в голку, щоб компанії мали можливість купувати і захищати його (біткоїн) поряд з нами», — заявив Селкіс.

Нагадаємо

Наприкінці 2021 року компанія Messari випустила звіт про те, що чекає ринок криптовалют у 2022 році. Аналітики писали, що ситуація в «реальному» світі погіршиться, перш ніж стати кращою, і попереду на ринок чекає «криптозима».

Також у звіті йшлося, що криптокомпанії почнуть все більше цензурувати західні технологічні та банківські платформи в умовах політики придушення криптовалют, яку проводить адміністрація президента США Джо Байдена.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+30
Kaleso
Kaleso
19 березня 2023, 18:25
#
Круг іде на дно і вже навчалось буде 100 тис, а потім сьогодні чув міліон блін…
+
+25
Bischof
Bischof
19 березня 2023, 19:37
#
Когда с каждого утюга кричат, что биток будет стоить мульон и вот-вот захватит мир — пора продавать. Когда орут, что он упадет в ноль, превратится в пыль и не будет стоить ничего — самое время закупаться. Цикл за циклом одно и то же, аж скучно.
+
+30
bonv
bonv
19 березня 2023, 19:11
#
Рік то не багато часу — побачимо:)
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 березня 2023, 19:22
#
Ще один пророк. А якого дива? Особливо після падіння найбільш «продвинутих» банків, пов’язаних з криптопроектами по самі вуха. Типу, логіка така, що падаючий в ціні «реалстаф» будуть продавати, а натомість купувати ніщо? Запитайте любОго математика, ніщо це менше ніж половина найменшого чогось.
+
+45
Qwerty1999
Qwerty1999
19 березня 2023, 19:38
#
Ничего удивительного в таких прогнозах нет, ведь те,
кто заходил в биток по курсу от 40 до 60 тысяч
понятное дело, что хотят получить прибыль от таких
вложений, вот и прогнозируют сказочные сценарии…

Сказать, что «скоро будет о 100 тысяч» не составляет
никакого труда, а вот всё остальное — проблематично.
+
+15
Alex2006
Alex2006
19 березня 2023, 19:50
#
Ще один, хто закупився по 40к+ :)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами