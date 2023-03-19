Глава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч

Засновник і голова аналітичної компанії Messari Райан Селкіс спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тис. до весни 2024 року. На його думку, найближчим часом криза у традиційній фінансовій системі США посилиться, і криптовалюта стане «рятівним колом» для інвесторів.

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Прогноз аналітика

Відповідно до його «оптимістичного» прогнозу на найближчі 12 місяців, попереду чергові банкрутства банків та повернення ФРС до зниження ставки та кількісного пом'якшення (Quantitative Easing, або QE).

Політика кількісного пом'якшення передбачає покупку на відкритому ринку облігацій, щоб стимулювати економіку за допомогою майже безкоштовної ліквідності.



На цьому тлі курс біткоїна зростатиме, вважає Селкіс. За рік він перевищить позначку $100 тис., оскільки розглядатиметься інвесторами як найкраще рішення в ситуації, що склалася. І великі гравці ринку вкладатимуться в першу криптовалюту швидше, ніж регулятори зможуть перешкодити цьому.

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«Головне — просмикнути нитку в голку, щоб компанії мали можливість купувати і захищати його (біткоїн) поряд з нами», — заявив Селкіс.

Нагадаємо

Наприкінці 2021 року компанія Messari випустила звіт про те, що чекає ринок криптовалют у 2022 році. Аналітики писали, що ситуація в «реальному» світі погіршиться, перш ніж стати кращою, і попереду на ринок чекає «криптозима».

Також у звіті йшлося, що криптокомпанії почнуть все більше цензурувати західні технологічні та банківські платформи в умовах політики придушення криптовалют, яку проводить адміністрація президента США Джо Байдена.