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10 квітня 2023, 14:36 Читать на русском

Україна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ Банк

Рада з фінансової стабільності (РФС) обговорила ризики для окремих українських банків через присутність їх материнських установ у РФ. Про це йдеться в спільній заяві НБУ та Мінфіну.

Рада з фінансової стабільності (РФС) обговорила ризики для окремих українських банків через присутність їх материнських установ у РФ.
Фото: 18000.com.ua

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«Ураховуючи вагому роль банків з іноземним капіталом у забезпеченні фінансової стабільності й підтримці економіки України, а також їхній вкрай обмежений вплив на рішення материнських установ, члени РФС погодилися продовжити пошук шляхів підтримки цих установ в Україні», — йдеться в повідомленні.

Також РФС створила робочу групу з питань розвитку внутрішнього боргового ринку за участю представників НБУ і Мінфіну. Робоча група створена на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Відповідно до меморандуму, Україна взяла на себе зобов’язання уникати емісійного фінансування державного бюджету та розвивати внутрішній борговий ринок шляхом розширення та диверсифікації кола інвесторів у державні цінні папери, в тому числі за рахунок повернення нерезидентів на внутрішній ринок облігацій.

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Учасники засідання РФС

Голова НБУ Андрій Пишний, міністр фінансів Сергій Марченко, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступник голови НБУ Дмитро Олійник, заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма, інші керівники установ — члени РФС.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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