Упродовж лютого-березня 2023 року в Україні відновлювалась економічна активність після енергетичного терору з боку Росії. Про це йдеться в презентації заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.
Економічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору РФ — НБУ
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Відновлення економічної активності
За словами Ніколайчуку, про відновлення свідчить:
- поліпшення очікувань бізнесу — індекс ділової активності майже досяг рівноважного рівня;
- зростання кількості та товарообігу кафе та ресторанів;
- збільшення середньодобового виробництва в деяких галузях металургії, зокрема виготовлення сталі та чавуну.
Попри те, що макроекономічна ситуація в країні поступово відновлюється, повноцінна відбудова України потребує значних коштів.
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що, за даними нового дослідження Світового банку, відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме $411 млрд, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.
Джерело: Мінфін
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