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8 квітня 2023, 12:02 Читать на русском

Росіяни випустили по ключових енергооб’єктах України понад 1200 ракет і дронів. Підсумки сезону (інфографіка)

Під час опалювального сезону 2022−2023 росіяни здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об'єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль — 43% магістральних мереж було пошкоджено. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Під час опалювального сезону 2022−2023 росіяни здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об'єктах.
Фото: racurs.ua

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Масштаби руйнувань

Зазначається, що обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції.

За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі Укренерго цьогоріч складають майже $1 млрд.

Допомога

Україні на допомогу прийшли європейські партнери. Укренерго вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в нашу країну.

Читайте також: Україна відновлює експорт електроенергії в ЄС

Поточна ситуація

За даними Укренерго, завдяки об'єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.

«Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. А ми вже зараз готуємося до наступного опалювального сезону», — йдеться в повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
8 квітня 2023, 14:28
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В поисках мамонтих за 50. https://from-ua.com/amp/news/639645-kitaiskoe-religioznoe-dvizenie-verbuet-ukraincev-kak-ne-popast-v-lovusku.html
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