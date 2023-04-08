Росіяни випустили по ключових енергооб’єктах України понад 1200 ракет і дронів. Підсумки сезону (інфографіка)

Під час опалювального сезону 2022−2023 росіяни здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об'єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль — 43% магістральних мереж було пошкоджено. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Масштаби руйнувань

Зазначається, що обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції.

За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі Укренерго цьогоріч складають майже $1 млрд.

Допомога

Україні на допомогу прийшли європейські партнери. Укренерго вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в нашу країну.

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Поточна ситуація

За даними Укренерго, завдяки об'єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.

«Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. А ми вже зараз готуємося до наступного опалювального сезону», — йдеться в повідомленні.