Лідер народного рейтингу серед банків — Абанк — порадував своїх клієнтів масштабним оновленням свого застосунку ABank24.
Абанк презентував масштабне оновлення мобільного застосунку ABank24
Оновлення, яке не просто робить додаток більш розвиненим та інноваційним, а й гідно підтверджує заявлений банком слоган: «Швидко. Зручно. Просто».
Що нового чекає користувачів застосунку після оновлення додатка:
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теги, фільтри та опис — дають можливість клієнтам позначати важливі операції та знаходити необхідні шляхом фільтрування виписки;
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поповнення картки через GooglePay — у меню «Інше» було додано функцію, завдяки якій клієнти Абанку зможуть поповнити власну картку через GooglePay лише за декілька секунд;
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сторіз — важливі підказки, корисна інформація чи новини про додаток — про все це та багато іншого тепер клієнти зможуть дізнаватися через сторіз прямо у додатку А24;
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замовити пластикову картку до віртуальної клієнти Абанку тепер зможуть віддалено;
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оптимізація карток — коли картки випущені на одному договорі, клієнтам не потрібно свайпати у пошуку картки, тепер вони оптимізовані та зберігаються разом;
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обмін валют — тепер можна обміняти долари на євро чи навпаки лише у декілька кліків у застосунку А24 в меню «Переказ на картку»;
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обмін валют для ФОП — клієнти-ФОП, що мають валютні рахунки (EUR, USD) тепер можуть конвертувати валюту у гривню лише за декілька хвилин у застосунку;
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реєстрація торговельних точок — замовляти POS-термінали та QR-код для розрахунків можна також у додатку.
Нагадаємо, що у 2022 році Абанк на щорічній премії FinAwards 2022 отримав золото у номінації «Найкраще дистанційне обслуговування», а сьогодні вдало підтверджує це звання завдяки безупинному розвитку та оновленням.
«Насправді всі ці доробки були заплановані та чекали свого часу в беклозі, оскільки воєнний час вніс свої корективи у роботу всього банківського сектору, в тому числі й у планування релізів та нових фіч» — поділилася керівник напрямку ABank24 Ольга Вовк.
Для того, щоб вже сьогодні користуватися новими функціями застосунку ABank24, достатньо оновити його до останньої версії в AppStore чи Google Pay.
Про А-Банк:
АТ «А-БАНК» представлене на ринку банківських послуг понад 25 років та зареєстроване у Державному реєстрі банків
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