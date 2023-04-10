Абанк презентував масштабне оновлення мобільного застосунку ABank24

Оновлення, яке не просто робить додаток більш розвиненим та інноваційним, а й гідно підтверджує заявлений банком слоган: «Швидко. Зручно. Просто».

Що нового чекає користувачів застосунку після оновлення додатка:

теги, фільтри та опис — дають можливість клієнтам позначати важливі операції та знаходити необхідні шляхом фільтрування виписки;

поповнення картки через GooglePay — у меню «Інше» було додано функцію, завдяки якій клієнти Абанку зможуть поповнити власну картку через GooglePay лише за декілька секунд;

сторіз — важливі підказки, корисна інформація чи новини про додаток — про все це та багато іншого тепер клієнти зможуть дізнаватися через сторіз прямо у додатку А24;

замовити пластикову картку до віртуальної клієнти Абанку тепер зможуть віддалено;

оптимізація карток — коли картки випущені на одному договорі, клієнтам не потрібно свайпати у пошуку картки, тепер вони оптимізовані та зберігаються разом;

обмін валют — тепер можна обміняти долари на євро чи навпаки лише у декілька кліків у застосунку А24 в меню «Переказ на картку»;

обмін валют для ФОП — клієнти-ФОП, що мають валютні рахунки (EUR, USD) тепер можуть конвертувати валюту у гривню лише за декілька хвилин у застосунку;

реєстрація торговельних точок — замовляти POS-термінали та QR-код для розрахунків можна також у додатку.

Нагадаємо, що у 2022 році Абанк на щорічній премії FinAwards 2022 отримав золото у номінації «Найкраще дистанційне обслуговування», а сьогодні вдало підтверджує це звання завдяки безупинному розвитку та оновленням.

«Насправді всі ці доробки були заплановані та чекали свого часу в беклозі, оскільки воєнний час вніс свої корективи у роботу всього банківського сектору, в тому числі й у планування релізів та нових фіч» — поділилася керівник напрямку ABank24 Ольга Вовк.

Для того, щоб вже сьогодні користуватися новими функціями застосунку ABank24, достатньо оновити його до останньої версії в AppStore чи Google Pay.

Про А-Банк:

АТ «А-БАНК» представлене на ринку банківських послуг понад 25 років та зареєстроване у Державному реєстрі банків 30.10.1992 р. за номером № 127. Послугами Банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета Банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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