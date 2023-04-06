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6 квітня 2023, 11:29 Читать на русском

В Україні зростає попит на вживані авто з-за кордону

У березні український автопарк поповнили 14,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто. Це на 6% більше, ніж у лютому, повідомляє Укравтопром.

У березні український автопарк поповнили 14,2 тис.
Фото: pixabay.com

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Найпопулярніші авто

  • Найбільш популярним вживаним автомобілем залишається Renault Megane. Упродовж місяця на українські номери перейшли 1155 авто цієї моделі.
  • Другий результат у Volkswagen Golf — 1030 шт.
  • На третьому місці Skoda Octavia — 820 шт.
  • Четверте місце за Volkswagen Passat — 641 шт.
  • Замикає п’ятірку Ford Focus — 384 шт.

Середній вік

Середній вік вживаних авто, що у березні перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Mercedes-Benz S 1993 року випуску.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у три з половиною рази більше за реалізацію нових машин за той самий період.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+45
eurousa
eurousa
6 квітня 2023, 11:57
#
Дуже багаті люди купують такий хлам щоб кожен рік вкидати туди ще половину вартості.
+
+15
bonv
bonv
6 квітня 2023, 12:16
#
Сезон розпочався:)
+
+14
Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 квітня 2023, 12:26
#
Владельцы СТО теперь уже 3 раза в год могут себе позволить почилить у коломойского в Буковели
+
+14
Abramon
Abramon
6 квітня 2023, 13:31
#
100% та продавці запчастин.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
6 квітня 2023, 13:36
#
У народа тупо нет денег, вот и покупают , что подешевле.
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