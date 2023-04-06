У березні український автопарк поповнили 14,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто. Це на 6% більше, ніж у лютому, повідомляє Укравтопром.
В Україні зростає попит на вживані авто з-за кордону
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Найпопулярніші авто
- Найбільш популярним вживаним автомобілем залишається Renault Megane. Упродовж місяця на українські номери перейшли 1155 авто цієї моделі.
- Другий результат у Volkswagen Golf — 1030 шт.
- На третьому місці Skoda Octavia — 820 шт.
- Четверте місце за Volkswagen Passat — 641 шт.
- Замикає п’ятірку Ford Focus — 384 шт.
Середній вік
Середній вік вживаних авто, що у березні перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Mercedes-Benz S 1993 року випуску.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у три з половиною рази більше за реалізацію нових машин за той самий період.
Джерело: Мінфін
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