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9 квітня 2023, 12:26 Читать на русском

Мільярдери-новачки у списку найбагатших Forbes

Серед найзнаменитіших новачків — одні з найвідоміших осіб у світі. Про це пише Forbes.

Серед найзнаменитіших новачків — одні з найвідоміших осіб у світі.
Марк Матешиц

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Музикант Джиммі Баффетт сколотив статки у розмірі $1 млрд, перетворивши свій образ безтурботного островитянина на прибутковий бренд, завдяки якому назва Margaritaville з'явилася на ресторанах, готелях та казино.

Дизайнер Том Форд приєднався до списку мільярдерів після того, як у листопаді продав компанії Estée Lauder свій бізнес з виробництва одягу, парфумерії, косметики та засобів догляду за шкірою за $2,8 млрд.

Тайгер Вудс (статок: $1,1 млрд) і Леброн Джеймс (статок: $1 млрд) стали єдиними двома чинними спортсменами-мільярдерами, які перетворили свої величезні спортивні та рекламні доходи на мільярди завдяки продуманим бізнес-рішенням.

Найбагатшим новачком став 30-річний Марк Матешиц, статки якого оцінюються в $34,7 млрд. Він посів 37-е місце в рейтингу найбагатших людей світу, також ставши найбагатшою людиною в Австрії, успадкувавши в жовтні 49% акцій виробника енергетичних напоїв Red Bull після смерті батька, співзасновника компанії Дітріха Матешиця.

Титул «найбагатшої жінки» серед новоспечених мільйонерів забрала Рохіка Сайрус Містрі, вдова Сайруса Містрі, колишнього голови індійського конгломерату Tata Sons, який загинув у автокатастрофі у вересні. Її статки оцінюються в $7 млрд. Загалом, лише 27 із 150 нових членів списку мільярдерів — жінки.

Наймолодшими мільярдерами стали Клементе дель Веккьо та Кім Чжун-юн. Дель Веккьо разом зі своїми шістьма братами та сестрами, а також мачухою успадкувавши частку в компанії Luxottica після смерті свого батька, Леонардо дель Веккйо, у червні 2022 року.

Читайте: Криптоммільярдери втратили $110 мільярдів за минулий рік. Forbes назвав крах року

Кім Чжун-юн успадкувала статки свого батька, засновника південнокорейської ігрової компанії Nexon Кіма Чон Чжу, який помер у лютому 2022 року.

Незважаючи на те, що у списку є знамениті спадкоємці, більшість цьогорічних новачків — 92 особи — фактично є self-made мільярдерами — вони самі заробили статки, а не успадкували його.

Цього року США займають лідируючу позицію за кількістю нових мільярдерів.

Загалом 51 американець приєднався до списку в 2023 році, найбагатшими з яких є магнат в галузі автоматизації продуктових магазинів і складів Рік Коен ($9,6 млрд), Артур Данчик ($7,2 млрд), співзасновник торгової компанії Susquehanna International Group і магнат нерухомості Роберт Фейт (статок $5,2 млрд). Китай та Індія посіли друге місце за кількістю мільярдерів — країни мають по 16 представників у списку.

У фінансовому секторі знову з'явилася найбільша кількість мільярдерів — цього року їх стало 24.

Джерело: Мінфін
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