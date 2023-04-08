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8 квітня 2023, 11:06 Читать на русском

Криптомільярдери втратили $110 мільярдів за минулий рік. Forbes назвав крах року

У 2022 році криптомільярдери сукупно втратили 75% свого капіталу — $110 млрд. У 2021 році у світі було 19 криптомільярдерів, а їх статки оцінювались у $140 млрд. Однак через банкрутства і скандали, що мали наслідком падіння вартості «цифрових валют», призвели до того, що мільярдерів залишилось усього 9, а їх сукупний капітал склав $30 млрд. Про це повідомляє Forbes.

У 2022 році криптомільярдери сукупно втратили 75% свого капіталу — $110 млрд.
Фото: pixabay.com

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Рейтинг найбагатших криптомільярдерів

  • Перше місце в рейтингу зберіг голова найбільшої криптобіржі Binance Чанпен Чжао. Його статки становлять $10,5 млрд (зниження з $65 млрд):
  • На другому місці знаходиться Джед Маккалеб, який створив одну з перших криптобірж MtGox і є співзасновником блокчейн-проектів Stellar і Ripple. Статки: $2,4 млрд (зниження з $2,5 млрд);
  • Третє місце розділили голова Coinbase Брайан Армстронг — статки $2,2 млрд (зниження з $6,6 млрд) та голова ради директорів Ripple Кріс Ларсен — статки $2,2 млрд (зниження з $4,3 млрд).

Крах року

Найбільшим крахом року став Сем Бенкман-Фрід. Рік тому криптобіржа FTX зібрала $400 млн, і її оцінювали в $32 млрд. Бенкман-Фрід отримав власний капітал у $24 млрд — це зробило його одним із 50-х найбагатших людей у світі, за оцінками Forbes. Проте після краху FTX статки Сема Бенкмана-Фріда зменшились до $10 млн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що збанкрутіла криптобіржа FTX уклала угоду про повернення понад $400 млн від фонду Modulo Capital. Біржа повертає 97% коштів, які вона переказала у хедж-фонд у 2022 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Strangers
Strangers
8 квітня 2023, 12:11
#
Бессмвсленность капитализма в бессмысленном накоплении миллиардов ради миллиардов. Когда алчной дрожащей рукой очередной Криптоман в наркозависимости жмет на калькулятор то единичка Теряется и остаются одни нули… А это могли быть школы больницы крутые фильмы, шоу, новые города и езе много чего-нибудь при правильном распоеделении средств. Как мы видим сверхприбыли являются такой же нищетой ума как и отсутствие прибыли.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 квітня 2023, 12:26
#
Мабуть розчарую тебе… але гроші під матрасом не у мільярдерів, а у простого народу. Через недовіру, необізнаність чи страх втратити. Мільярдери, у яких є реальні активи, типу підприємств різних, то одна група, і друга то віртуали, у яких активи у вигляді одиничок і нулів. Реальних вільних коштів на школи і інше, у них немає взагалі. Більше того, частина з них живе в кредит.
+
+15
bonv
bonv
8 квітня 2023, 12:36
#
За даними видання Bloomberg, Bitcoin став найефективнішим активом у першому кварталі 2023 року. Динаміка BTC затьмарила найпопулярніші активи — з початку року Bitcoin перевершив за прибутковістю S&P 500, золото, нерухомість і Nasdaq 100.
Флагман крипторинку розпочав новий рік досить вдало, оскільки з січня цифровий актив виріс у ціні на 70%. Фахівці звернули увагу на зростанні інтересу до флагманської криптовалюти на тлі розвитку банківської кризи в США. Інвестори переконалися, що банківський сектор менш стабільний, тому необхідно шукати альтернативу для вкладення коштів, для багатьох користувачів нею став Bitcoin.
Вранці 30 березня Bitcoin навіть вдалось досягти річного максимуму. Згідно з показниками криптовалютної біржі Binance, на своєму піку ціна ВТС досягла $ 29 184 — це рівень червня 2022 року.
Криптовалюта продовжує демонструвати кращу динаміку порівняно з традиційними фінансовими активами — золотом, акціями та готівкою.
Більшість експертів прогнозують ВТС подальше зростання. Так, генеральний директор Real Vision Рауль Пал вважає, що ВТС ще цього року досягне $ 50 000, а виконавчий директор аналітичної компанії Messari Раян Селкіс переконаний, що головний цифровий актив навіть зможе перетнути позначку у $ 100 000.
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