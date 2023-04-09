У списку спонсорів війни поповнення: НАЗК внесло найбільшу нафтопромислову компанію у світі

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«НАЗК внесло провідну глобальну нафтопромислову корпорацію SLB (колишня Schlumberger) до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що, попри вторгнення Росії в Україну, компанія розширює свій бізнес в державі-агресорі, користуючись виходом з ринку компаній-конкурентів», — йдеться у повідомленні.

SLB досі продовжує співпрацювати з такими російськими нафтогазовими гігантами як Газпром, Роснефть і Лукойл, а також мобілізує своїх співробітників у Росії на війну проти України.

SLB лише з травня по жовтень 2022 року поставила на російські підприємства понад 900 партій своїх товарів. На власному ж сайті компанія відкрито заявляє, що принесла до бюджету держави-терориста податків на суму понад $4,5 млрд. «Вихвалятися тим, що компанія опосередковано профінансувала зброю для вбивства українців, видається абсолютно нормальним для SLB», — зауважили в НАЗК.

Використовуючи широку мережу дочірніх підприємств на території Росії, SLB успішно обходить міжнародні санкції. Компанія вже має досвід в подібних операціях. Починаючи з 2000-х років, SLB була тричі оштрафована урядом США за порушення національного санкційного законодавства в результаті продовження постачань в Іран, Судан та російську федерацію.

«Не обійшлося і без участі в російській мобілізації. Восени минулого року понад 9 тисяч працівників SLB в Росії отримали повістки на робочому місці. Компанія забороняє співробітникам працювати дистанційно, аби ті не могли уникнути мобілізації», — підкреслили в НАЗК.

Всі ці факти підтверджують, що такі дії компанії означають підтримку та спонсорування тероризму.