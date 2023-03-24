Збанкрутіла криптобіржа FTX повернула $400 мільйонів від хедж-фонду Modulo

Збанкрутіла криптобіржа FTX уклала угоду про повернення понад $400 млн від фонду Modulo Capital. Біржа повертає 97% коштів, які вона переказала у хедж-фонд у 2022 році. Про це повідомляє Reuters із посиланням на судові документи.

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Компанія Modulo, яка базується на Багамських островах, погодилася виплатити $404 млн готівкою та відмовитися від претензії на $56 млн активів, які зберігаються на криптобіржі FTX.

У листопаді FTX подала заяву про банкрутство, заявивши, що не може повністю виплатити клієнтам, які внесли кошти на її біржі. Новий генеральний директор FTX, Джон Рей, сказав, що його головним пріоритетом є повернення коштів клієнтам FTX.

Дочірній хедж-фонд FTX Alameda Research надіслав $475 млн Modulo у серії переказів, починаючи з травня 2022 року, коли FTX втрачав гроші та йшов до банкрутства, згідно з судовими документами.

Відповідно до документів, Аламеда за вказівкою засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда заплатила $25 млн за придбання частки в Modulo та внесла $450 млн в інвестиційний фонд, яким керує Modulo.

Згідно з документами, врегулювання відшкодовує більшу частину цих платежів і забирає 99% активів Modulo, що залишилися.

FTX і Alameda відмовляться від своїх претензій на будь-яке право власності на Modulo в рамках врегулювання. FTX також погодилася не вживати подальших заходів проти Modulo або її директорів Сяоюнь Чжана та Дункана Рейнганс-Ю, пов’язаних з виплатами 2022 року.

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Раніше FTX відшкодувала понад $5 млрд, намагаючись виплатити гроші клієнтам збанкрутілої криптобіржі. Минулого тижня FTX заявила, що розслідує понад $3,2 млрд, які були виведені з компанії шляхом виплат і позик засновникам компанії та ключовим співробітникам.

Бенкмана-Фріда звинувачують у крадіжці мільярдів доларів коштів клієнтів FTX для покриття збитків Alameda Research, а також у незаконних політичних пожертвах на десятки мільйонів.