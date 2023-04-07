Кількість тих, хто шукає квартиру під оренду, зросла на 38% від довоєнного рівня

Кількість шукачів квартир в оренду повністю відновилася від початку війни і навіть більше, — сьогодні попит на 38% більше довоєнного рівня. Про це повідомляє ЛУН.

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За даними bird, очікуваного підвищення цін на оренду після зими та локдаунів поки що не відбулося.

Медіана цін

Медіана ціни лишається на старому рівні. Незначний ріст цін на двокімнатні квартири стався в Києві (4%). Наразі середня ціна двушки на місяць становить 13 000 грн. До повномасштабної війни — ціна була на рівні 21 600 грн.

При цьому однокімнатну квартиру можна зняти в середньому за 9 000 грн (до війни — 13 500 грн).

Середня ціна 3-кімнатної квартири в столиці становить 20 000 грн (до війни — 46 100 грн).

А от у Львові вартість квартир в довгострокову оренду трохи знизилася. За однокімнатну квартиру потрібно віддати в середньому 15 000 грн, за двокімнатну — 16 000 грн, за трьох кімнатну — 18 600 грн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що українці вийшли у лідери серед іноземців з купівлі квартир у Польщі.