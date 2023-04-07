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7 квітня 2023, 13:38 Читать на русском

Кількість тих, хто шукає квартиру під оренду, зросла на 38% від довоєнного рівня

Кількість шукачів квартир в оренду повністю відновилася від початку війни і навіть більше, — сьогодні попит на 38% більше довоєнного рівня. Про це повідомляє ЛУН.

Кількість шукачів квартир в оренду повністю відновилася від початку війни і навіть більше, — сьогодні попит на 38% більше довоєнного рівня.
Фото: pixabay.com

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За даними bird, очікуваного підвищення цін на оренду після зими та локдаунів поки що не відбулося.

Медіана цін

Медіана ціни лишається на старому рівні. Незначний ріст цін на двокімнатні квартири стався в Києві (4%). Наразі середня ціна двушки на місяць становить 13 000 грн. До повномасштабної війни — ціна була на рівні 21 600 грн.

При цьому однокімнатну квартиру можна зняти в середньому за 9 000 грн (до війни — 13 500 грн).

Середня ціна 3-кімнатної квартири в столиці становить 20 000 грн (до війни — 46 100 грн).

А от у Львові вартість квартир в довгострокову оренду трохи знизилася. За однокімнатну квартиру потрібно віддати в середньому 15 000 грн, за двокімнатну — 16 000 грн, за трьох кімнатну — 18 600 грн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що українці вийшли у лідери серед іноземців з купівлі квартир у Польщі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+30
bonv
bonv
7 квітня 2023, 14:04
#
Ціни зростуть після повернення біженців.
+
0
mantis05
mantis05
7 квітня 2023, 15:25
#
Скорее это те кто с восточных областей не могут найти нормальную работу, переезжают в Киев и Львов, в поисках работы
+
0
Benderitto
Benderitto
7 квітня 2023, 17:14
#
В Киеве с работой туго
+
+15
drmx
drmx
7 квітня 2023, 16:03
#
Спитайте в біженців в Німеччині. Всі мої знайомі кажуть, що живуть краще ніж в Києві… Звичайно, це тільки матеріально. Але чи повертатися багато з них поки навіть і не думають…
+
0
bonv
bonv
7 квітня 2023, 17:22
#
Я часто запитую, чому повертаєтесь. Відповідь: дома краще. Якщо коротко.
+
+15
bonv
bonv
7 квітня 2023, 14:05
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
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