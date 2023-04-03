Українці вийшли у лідери серед іноземців з купівлі квартир у Польщі

Українці купили у Польщі 4275 квартир у 2022 році та стали лідерами серед іноземців із купівлі житлової нерухомості в країні. Про це пише Ліга з посиланням на видання Wprost.

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Купівля нерухомості

Загалом іноземці в Польщі купили близько 10 000 квартир торік.

Друге місце за активністю на ринку житлової нерухомості Польщі посіли німці, які купили 1118 квартир, третє — білоруси (889 квартир).

Також 276 квартир купили громадяни РФ.

У виданні зазначають, що частина українців, які виїхали з країни через війну, виявились заможними особами та почали скуповувати квартири, не розраховуючи на гостинність польських сімей і на держпрограми підтримки біженців.

Частина українців, ймовірно, також сприйняли покупку квартири у Польщі як можливість вкласти капітал на безпечному ринку.

Активність іноземців збільшила дефіцит житлової нерухомості у Польщі, зазначає видання. Новобудови розпродаються, щойно з'являються на ринку.