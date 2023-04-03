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3 квітня 2023, 15:30 Читать на русском

Українці вийшли у лідери серед іноземців з купівлі квартир у Польщі

Українці купили у Польщі 4275 квартир у 2022 році та стали лідерами серед іноземців із купівлі житлової нерухомості в країні. Про це пише Ліга з посиланням на видання Wprost.

Українці купили у Польщі 4275 квартир у 2022 році та стали лідерами серед іноземців із купівлі житлової нерухомості в країні.
Фото: hayatestate.com

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Купівля нерухомості

Загалом іноземці в Польщі купили близько 10 000 квартир торік.

Друге місце за активністю на ринку житлової нерухомості Польщі посіли німці, які купили 1118 квартир, третє — білоруси (889 квартир).

Також 276 квартир купили громадяни РФ.

У виданні зазначають, що частина українців, які виїхали з країни через війну, виявились заможними особами та почали скуповувати квартири, не розраховуючи на гостинність польських сімей і на держпрограми підтримки біженців.

Частина українців, ймовірно, також сприйняли покупку квартири у Польщі як можливість вкласти капітал на безпечному ринку.

Активність іноземців збільшила дефіцит житлової нерухомості у Польщі, зазначає видання. Новобудови розпродаються, щойно з'являються на ринку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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brigadirius
brigadirius
3 квітня 2023, 16:09
#
Ніде в світі не існує дефіциту. Це чисто совковий феномен. При збільшенні попиту просто зростає ціна. В Польщі на нерухомість ціна зросла за рік десь на 20 відсотків.
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zevs1
zevs1
3 квітня 2023, 16:59
#
Это значит что 4275 Украинских семей осядут в Польше, и это только начало.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 квітня 2023, 17:27
#
НЕ, это значит, что 4275 семей не просто осядут в Польше, а подготовят «старт» для соотечественников!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 квітня 2023, 17:27
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Интересно -а сколько украинцев купило более дешевое жилье в Болгарии и Румынии?
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seaman
seaman
3 квітня 2023, 17:54
#
Вам мало отечественных цыган по соседству?)
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bonv
bonv
3 квітня 2023, 17:32
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Добре мати житло і тут, і там:)
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bonv
bonv
3 квітня 2023, 17:33
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Правила інвестування вашого капіталу.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/119206/
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