Нацбанк назвав кількість вкладів у банках на понад 200 тисяч гривень

Станом на 1 березня 2023 року в 67 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 55,4 млрд грн. З них 9,0 млн вкладів були у валюті на суму 406,5 грн. При цьому на 966,2 тисячі рахунків кошти перевищують суму 200 тисяч грн. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє РБК-Україна.