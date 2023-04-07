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7 квітня 2023, 11:33 Читать на русском

Нацбанк назвав кількість вкладів у банках на понад 200 тисяч гривень

Станом на 1 березня 2023 року в 67 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 55,4 млрд грн. З них 9,0 млн вкладів були у валюті на суму 406,5 грн. При цьому на 966,2 тисячі рахунків кошти перевищують суму 200 тисяч грн. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє РБК-Україна.

Станом на 1 березня 2023 року в 67 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 55,4 млрд грн.
Фото: brovary.net.ua

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Суми вкладів

За сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються наступним чином:

  • до 10 грн — 26 млн на суму 28 млн грн;
  • від 10 грн до 200 тисяч грн — 38,6 млн на суму 370,3 млрд грн;
  • від 200 тисяч грн до 400 тисяч грн — 578,3 тисячі на суму 158,4 млрд грн;
  • від 400 тисяч грн до 600 тисяч грн — 165,2 тисячі на суму 79,8 млрд грн;
  • понад 600 тисяч грн — 222,8 тисячі на суму 446,9 млрд грн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що сума банківських вкладів українців у лютому зросла на 14 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 квітня 2023, 13:06
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О,! Вижу читает новость «Агентт 006» !!! Ждем очередного анализа!!! (только не жидкого)!
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