Сума банківських вкладів українців у лютому зросла на 14 мільярдів

Станом на 1 березня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1,05 трлн грн. Це на 14,1 млрд більше, ніж на початку лютого. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Вклади у нацвалюті

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок березня вклади у національній валюті становили 641,6 млрд грн, в іноземній валюті — 413,8 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становила 3%, а сума їх вкладів склала 113,2 млрд грн (10,8% від загальної суми вкладів).

Нагадаємо

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Станом на 1 березня в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 67 банків.