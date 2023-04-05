Головне за середу: Депозити, завершення опалювального сезону в Києві та втрати України від війни з РФ

Банки активно змінюють депозитні пропозиції. Найпомітніші зрушення відбуваються зараз у сегменті конвертаційних депозитів. Що змінюється і яку прибутковість зараз пропонують за вкладеннями приватних вкладників банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн, розповість «Мінфін».

В НБУ оцінили втрати України від війни з Росією

Прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України через повномасштабне вторгнення ЗС РФ зараз оцінюються майже в $140 мільярдів. Про це заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

У Києві завершується опалювальний сезон — Кличко

В цю суботу, 8 квітня, в Києві завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління.

ОПЕК+ знову скорочує видобуток нафти: що насправді стоїть за цим рішенням

Рішення ОПЕК+ про різке скорочення видобутку нафти для багатьох стало несподіваним. На думку експертів, таким чином лідер картелю — Саудівська Аравія — не лише намагається більше заробити, а й допомагає Росії. Але чи справді країни ОПЕК готові скоротити нафтовидобуток.

Росія накопичила в офшорах за рік $80 млрд: як змусити їх працювати на Україну

За рік санкцій Росії вдалось накопичити $80 млрд в офшорах. Чи є можливість конфіскувати їх на відновлення України, розповіла Олена Поканєвич, експертка проєкту DiXi Group.