За даними дослідження Work.ua, в березні ринок праці продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання: +14% до лютого. Про це йдеться в даних Work.ua.
Ростуть вакансії й зарплати: у березні на ринку праці зафіксовано 75 575 пропозицій роботи
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Як змінився ринок праці
Стрімко виросла кількість вакансій у категорії готельно-ресторанний бізнес і туризм. Робота і кандидати повертаються у прифронтові області. Конкуренція між шукачами знижується. На 500 грн зросла середня зарплата у Львівській та Одеській областях. Медіанна зарплата по Україні складає 16 000 грн.
У березні на Work.ua розмістили 75 575 вакансій — на 14% більше, ніж у лютому (66 245). Частка відновлення до довоєнного рівня 2022 року складає майже 75%, а якщо порівняти з показниками 2021 року — 91%.
Географічна п'ятірка лідерів за кількістю вакансій: Київська область — 22 787 вакансій (+14% до лютого), Львівська — 7 525 (+9%), Дніпропетровська — 7 158 (+12%), Одеська — 5 461 (+22%), Івано-Франківська область — 2 429 вакансій (+21%).
Що стосується областей з найвищою динамікою відновлення, то до згаданих Одеської й Івано-Франківської областей у березні додалась Черкаська — 1 867 вакансій (+23% до лютого), а також прифронтові Миколаївська — 975 (+32%) та Херсонська області — 119 вакансій (+21%).
З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 7 220 вакансій (+29% до лютого). Найзатребуваніша посада в цій категорії — бармен, 1 370 пропозицій роботи (+40%). Найбільшу динаміку показали вакансії кухаря на мангал — 95 пропозицій (+94%).
Як змінилася зарплата
У перший місяць весни середня зарплата по Україні склала 16 000 грн. Підвищення середньої зарплати спостерігалось в Одеській області — до 15 500 грн (+500 грн до лютого) та Львівській області — до 16 000 грн (+500 грн до лютого).
Топ-7 найвищих зарплат, які пропонують спеціалістам (не ІТ) на не керівних посадах:
- 52 500 грн медіабайєру;
- 40 000 грн водію-міжнароднику;
- 32 500 грн бізнес-аналітику;
- 30 000 грн арматурнику, рихтувальнику, рієлтору;
- 27 750 грн вебдизайнеру, автоелектрику, дизелісту, інженеру з гарантії;
- 26 000 грн категорійному менеджеру;
- 25 000 грн 3D-візуалізатору, автомеханіку, виконробу, висотнику, дизайнеру інтер'єру, зубному техніку, менеджеру з розвитку, менеджеру ЗЕД, менеджеру операційної діяльності, менеджеру проєктів, програмісту ЧПУ, фахівцю з каменеобробки, фінансовому аналітику.
Найнижчі зарплати пропонують прибиральникам (8 000 грн), посудомийникам (9 000 грн) та санітарам (9 000 грн), у яких у березні відбулося зростання (+500 грн до лютого).
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