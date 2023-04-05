Ростуть вакансії й зарплати: у березні на ринку праці зафіксовано 75 575 пропозицій роботи

За даними дослідження Work.ua, в березні ринок праці продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання: +14% до лютого. Про це йдеться в даних Work.ua.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився ринок праці

Стрімко виросла кількість вакансій у категорії готельно-ресторанний бізнес і туризм. Робота і кандидати повертаються у прифронтові області. Конкуренція між шукачами знижується. На 500 грн зросла середня зарплата у Львівській та Одеській областях. Медіанна зарплата по Україні складає 16 000 грн.

У березні на Work.ua розмістили 75 575 вакансій — на 14% більше, ніж у лютому (66 245). Частка відновлення до довоєнного рівня 2022 року складає майже 75%, а якщо порівняти з показниками 2021 року — 91%.

Географічна п'ятірка лідерів за кількістю вакансій: Київська область — 22 787 вакансій (+14% до лютого), Львівська — 7 525 (+9%), Дніпропетровська — 7 158 (+12%), Одеська — 5 461 (+22%), Івано-Франківська область — 2 429 вакансій (+21%).

Що стосується областей з найвищою динамікою відновлення, то до згаданих Одеської й Івано-Франківської областей у березні додалась Черкаська — 1 867 вакансій (+23% до лютого), а також прифронтові Миколаївська — 975 (+32%) та Херсонська області — 119 вакансій (+21%).

З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 7 220 вакансій (+29% до лютого). Найзатребуваніша посада в цій категорії — бармен, 1 370 пропозицій роботи (+40%). Найбільшу динаміку показали вакансії кухаря на мангал — 95 пропозицій (+94%).

Як змінилася зарплата

У перший місяць весни середня зарплата по Україні склала 16 000 грн. Підвищення середньої зарплати спостерігалось в Одеській області — до 15 500 грн (+500 грн до лютого) та Львівській області — до 16 000 грн (+500 грн до лютого).

Топ-7 найвищих зарплат, які пропонують спеціалістам (не ІТ) на не керівних посадах:

52 500 грн медіабайєру;

40 000 грн водію-міжнароднику;

32 500 грн бізнес-аналітику;

30 000 грн арматурнику, рихтувальнику, рієлтору;

27 750 грн вебдизайнеру, автоелектрику, дизелісту, інженеру з гарантії;

26 000 грн категорійному менеджеру;

25 000 грн 3D-візуалізатору, автомеханіку, виконробу, висотнику, дизайнеру інтер'єру, зубному техніку, менеджеру з розвитку, менеджеру ЗЕД, менеджеру операційної діяльності, менеджеру проєктів, програмісту ЧПУ, фахівцю з каменеобробки, фінансовому аналітику.

Найнижчі зарплати пропонують прибиральникам (8 000 грн), посудомийникам (9 000 грн) та санітарам (9 000 грн), у яких у березні відбулося зростання (+500 грн до лютого).