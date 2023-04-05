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5 квітня 2023, 12:01 Читать на русском

Швейцарський UBS може провести найбільше у світі скорочення співробітників

План UBS Group зі звільнення до 36 тисяч співробітників зробить її компанією з найбільшими скороченнями працівників у світі за останні шість місяців. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні розрахунки.

План UBS Group зі звільнення до 36 тисяч співробітників зробить її компанією з найбільшими скороченнями працівників у світі за останні шість місяців.
Фото: cnbc.com

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Масові звільнення

Агентство уточнило, що швейцарська газета Sonntags Zeitung на початку тижня першою написала про плани USB на 30% скоротити персонал у рамках поглинання давнього конкурента банку Credit Suisse Group AG. UBS не прокоментував звільнення.

З 1 жовтня 2022 року керівники різних секторів бізнесу звільнили майже 538 000 співробітників у всьому світі, за даними дослідження, проведеного Bloomberg.

За розмірами планованих скорочень на другому місці після UBC Amazon він звільнить близько 30 000 співробітників, Meta Platforms на третьому місці зі скороченням 21 000 працівників.

Усього персонал скоротили 760 компаній, у середньому — на 10%, 108 компаній зробили скорочення, не вказавши, з якою кількістю працівників вони розлучилися. Майже половина скорочень (240 000 звільнених) була проведена лише двома десятками компаній, включаючи FedEx, Ikea та Philips.

У технологічному секторі зазнали найбільших втрат — майже третина від загальної кількості скорочень.

У секторах зв'язку, фінансів, охорони здоров'я, нерухомості та енергетики середні скорочення персоналу були такими ж значними, як у технологічних компаній, але загальна втрата робочих місць була меншою. Наприклад, у охороні здоров'я середнє скорочення працівників склало 21% за більш ніж 130 звільнень. Стартап Rubius Therapeutics зокрема звільнив понад 80% свого персоналу в листопаді минулого року.

Споживчий сектор ліквідував понад 110 000 посад, оскільки попит падає, а продаж не виправдовує очікувань. Goldman Sachs Group та інші великі банки скоротили тисячі робочих місць. Менш за інших постраждали енергетичні компанії — вони звільнили близько 4000 співробітників.

Великі нафтові компанії, такі як ExxonMobil і Chevron, отримали рекордний прибуток у 2022 році і оголосили про масовий викуп акцій.

Джерело: Мінфін
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