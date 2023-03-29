UBS вирішив повернути свого колишнього гендиректора для поглинання Credit Suisse

Рада директорів UBS Group призначила новим генеральним директором швейцарського банку 62-річного Серджіо Ермотті, який обіймав цю посаду з 2010 до 2020 року, повідомила пресслужба групи.

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Рішення прийнято «у світлі нових завдань та пріоритетів», які стоять перед UBS після оголошення про придбання Credit Suisse, наголошується в пресрелізі.

Ермотті, який наразі очолює правління страхової компанії Swiss Re, вступить на посаду з 5 квітня 2023 року. Він змінить на цій посаді 57-річного Ральфа Хамерса, який очолює UBS з листопада 2020 року, але «погодився піти у відставку, щоб слугувати інтересам нового об'єднання швейцарського фінансового сектора та країни», йдеться у заяві UBS.

Хамерс залишиться в UBS і буде радником Ермотті протягом перехідного періоду, щоб забезпечити успішне закриття угоди та плавну передачу активів.

Нагадаємо

19 березня було оголошено про те, що UBS погодився придбати свого конкурента Credit Suisse, який постав перед труднощами. Угода зі злиття двох банків з активами $1,6 трлн, штатом у 120 000 осіб і складним балансом обіцяє бути складною, підкреслює Bloomberg. UBS вирішив відмовитися від послуг Хамерса, який за плечима не мав досвіду великих злиттів і поглинань, зазначає Reuters.

Ермотті очолював UBS з 2011 по 2020 рік, і за ці дев'ять років «успішно змінив становище банку після серйозних проблем, пов'язаних із глобальною фінансовою кризою», наголошується в пресрелізі групи. Ермотті вдалося реформувати політику управління UBS після того, як банк втратив $2,3 млрд у результаті махінацій трейдера, нагадує Bloomberg.

Акції UBS на закритті біржі 28 березня у Цюріху подорожчали на 1,69% до 17,74 швейцарського франка за папір. На біржі Нью-Йорка акції UBS після закриття основних торгів 28 березня зростали у ціні на 0,88% — до $19,44.