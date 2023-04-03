UBS скоротить 20-30% персоналу після поглинання Credit Suisse

Загалом планують скоротити 36 тисяч працівників по всьому світу.

Так, у Швейцарії буде звільнено 11 тисяч працівників. На кінець 2022 року у двох кредиторів разом працювало майже 125 тис. осіб, причому близько 30% від загальної кількості у Швейцарії.

Публічно UBS заявив, що надасть роз'яснення щодо скорочення робочих місць, як тільки це стане можливим. Хоча було зрозуміло, що значні скорочення відбудуться, кредитор розглядає утримання талантів як значну частину ризиків, пов'язаних з реалізацією поглинання.