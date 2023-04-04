У рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes змінився лідер

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Рейтинг найбагатших

Статок Арно та його родини Forbes оцінив у $211 млрд. Він — єдиний бізнесмен у списку, чий капітал перевищує $200 млрд. Рік тому глава LVMH займав третю сходинку рейтингу після Ілона Маска та Джефа Безоса, а його статки оцінювалися в $158 млрд.

Глава Tesla, який очолив рейтинг у 2022 році, опустився на друге місце. Його капітал оцінюється в $180 млрд, що помітно менше його торішнього результату в $219 млрд. За минулий рік акції Tesla, які складають основу капіталу Маска, впали на 65%, а більша частина падіння відбулася після анонсу мільярдером покупки Twitter за $44 млрд.

Третє місце дісталося засновнику Amazon Джеффу Безосу, який минулого року займав другий рядок. Статки мільярдера Forbes оцінив у $114 млрд — проти $171 млрд у минулорічному рейтингу. Капітал мільярдера скоротився за зниженням акцій його IT-гіганта.

Четвертий рядок зайняв засновник Oracle Ларрі Еллісон, чий статок оцінений у $107 млрд ($106 млрд у минулорічному рейтингу). П'ятірку лідерів замикає голова Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Його статки Forbes оцінив у $106 млрд, тоді як минулого року було $118 млрд.

Засновник Microsoft Білл Гейтс опустився з четвертого на шосте місце у новому рейтингу, його статки Forbes оцінив у $104 млрд (проти $129 млрд у списку 2022 року).

У топ-10 також потрапили колишній мер Нью-Йорка та засновник медіаімперії Bloomberg Майкл Блумберг ($94,5 млрд), найбагатший мільярдер Мексики Карлос Слім ($93 млрд), найбагатший бізнесмен Азії Мукеш Амбані ($83,4 млрд) та співзасновник Microsoft Стів Балмер ($80,7 млрд). З першої десятки рейтингу вибули засновники Google Ларрі Пейдж ($79,2 млрд) і Сергій Брін ($76 млрд) — тепер вони займають відповідно 12-й та 14-й рядки списку.

Найбагатшою жінкою світу за версією Forbes стала співвласник L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майєрс. Статки її родини Forbes оцінили в $80,5 млрд, це 11-е місце в загальному рейтингу.

Як змінилися статки

У сукупності статки всіх мільярдерів за оцінкою Forbes становили $12,2 трлн, що на $500 млрд менше, ніж у 2022 році, коли загальний капітал найбагатших оцінювався в $12,7 трлн. Майже половина учасників рейтингу стала біднішою, ніж рік тому, зазначає видання. При розрахунку статку воно спиралося на вартість акцій компаній, що їм належать, і курси валют на 10 березня 2023 року.

Де найбільше мільярдерів

Абсолютна більшість мільярдерів у списку — американці. Статки 735 учасників рейтингу зі США оцінюються в $4,5 трлн.

На другому місці Китай (разом із Гонконгом та Макао), на який припало 562 учасникам із загальним капіталом у $2 трлн. Замикає трійку Індія зі 169 мільярдерами у списку та загальним капіталом у розмірі $675 млрд.