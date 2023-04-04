Заміна долара: Юань став найбільш торгованою валютою в РФ

Згідно з даними агентства, зібраними на основі щоденних звітів московської біржі, юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні ця різниця стала ще більш помітною.

До вторгнення обсяг торгів юанем на російському ринку був незначним.

«Ця зміна відбулася після того, як цього року додаткові санкції торкнулися тих небагатьох російських банків, які зберегли можливість здійснювати транскордонні перекази в доларах та інших валютах країн, які кремль називає „недружніми“. Raiffeisen Bank International, російський підрозділ якого залишається одним з основних каналів міжнародних платежів у країні, опинився серед кредиторів, на яких посилено тиснули європейські та американські органи влади», — пише видання.

Нагадаємо

Росія поглибила свої зв'язки з Китаєм після того, як вторгнення в лютому 2022 року спричинило розрив відносин із Заходом.

На початку цього року Міністерство фінансів РФ перевело свої ринкові операції в юань замість долара і розробило нову структуру Фонду національного добробуту, яка передбачає, що 60% його активів буде утримуватися в юанях.

Незважаючи на це, долар досі залишається найпопулярнішою валютою на російському ринку, лише зрідка поступаючись юаню за обсягами операцій в окремі торгові дні, згідно з біржовими даними, зібраними Bloomberg.