Національний банк протягом тижня, з 27 по 31 березня, продав на міжбанківському валютному ринку $343,18 млн проти $495,45 млн минулого тижня. При цьому регулятор нічого не купував. Про це свідчать дані НБУ.
Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку
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Таким чином НБУ зменшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $152,27 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $61,30 млн;
- продав $7 243,41 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $7 182,11 млн.
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Джерело: Мінфін
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