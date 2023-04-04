У березні населення менше купувало валюту у банках

Отже, у березні українці скоротили купівлю валюти на $80,5 млн порівняно з лютим, коли вони купили $504,8 млн.

Всього з початку 2023 року українці продали $5 140,0 млн і купили на $7 096,9 млн. Чиста купівля валюти склала $1 956,8 млн.