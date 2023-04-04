Населення в березні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1 388,0 млн (в еквіваленті) і купило на $1 812,3 млн. Чиста купівля валюти склала $424,3 млн. Про це йдеться в даних НБУ.
У березні населення менше купувало валюту у банках
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Отже, у березні українці скоротили купівлю валюти на $80,5 млн порівняно з лютим, коли вони купили $504,8 млн.
Всього з початку 2023 року українці продали $5 140,0 млн і купили на $7 096,9 млн. Чиста купівля валюти склала $1 956,8 млн.
Джерело: Мінфін
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