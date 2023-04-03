Аналітики не виключили зростання цін на нафту до $100

Аналітики скоригували свої прогнози після несподіваного рішення країн ОПЕК+ скоротити видобуток нафти — тепер вони не відкидають, що її ціна підніметься до $100 за барель, повідомив Bloomberg.

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Прогнози аналітиків

Goldman Sachs тепер очікує, що у грудні 2023 року Brent коштуватиме $95 за барель, у грудні 2024 року — $100 за барель. Раніше аналітики прогнозували зростання цін до цих періодів до $90 та $95 відповідно.

Аналітики банку Даан Струйвен та Каллум Брюс відзначили, що поточна ситуація відрізняється від попереднього скорочення видобутку ОПЕК+ у жовтні 2022 року: зараз динаміка світового попиту на нафту залишається позитивною на тлі економічного відновлення Китаю та сталої маржі нафтопереробки.

«Несподіване скорочення узгоджується з новою доктриною ОПЕК+ діяти запобіжно, тому що вони можуть зробити це без значної втрати частки ринку», — зазначили аналітики.

Експортери з ОПЕК+ більше не побоюються серйозної відповіді з боку виробників сланцевої нафти в США на зростання котирувань, тому скорочення видобутку заради зміцнення цін вже не несе тих самих ризиків, що п'ять років тому, згоден голова відділу досліджень сировинних товарів та деривативів у Bank of America Франсіско Бланш.

Він підкреслив, що «будь-яка несподівана зміна умов пропозиції або попиту на 1 млн барелів на день протягом року може вплинути на ціни в діапазоні від $20 до $25 за барель».

При цьому BofA зберігає свій прогноз за цінами нафти Brent на рівні понад $90 за барель у другій половині року.

Аналітики Citigroup Ед Морс і Франческо Марточча зазначили, що через рішення ОПЕК+ знову стати «центральними банкірами» з нафти «ринки можуть очікувати на стрибок цін», враховуючи надзвичайно низьке кероване грошове позиціонування, слабкий відкритий інтерес і високу волатильність.

Імовірність досягнення рівня $100 за барель до кінця року «безумовно збільшилася після цих заходів», зазначив старший стратег ANZ із сировинних товарів Деніель Хайнс. Дії нафтовидобувних країн з ОПЕК+, за його словами, «надсилають досить сильний сигнал ринку про те, що вони збираються підтримувати ціни».

Саудівська Аравія висловила явне занепокоєння агресивною політикою Федеральної резервної системи США, макроекономічною невизначеністю та тим, що на ринку спостерігається надмірний ведмежий ухил, додали аналітики RBC Capital Markets.

«Велика ринкова влада ОПЕК+ і вищі ціни на нафту є природним наслідком згасання зростання видобутку сланцевої нафти в США», — упевнений аналітик Skandinaviska Enskilda Banken Б'ярне Шілдро. Він вважає, що ціни на нафту Brent можуть швидко повернутися до рівня $100, враховуючи зростаючий попит у світі на авіагас.