Ціни на нафту зросли після оголошень країн ОПЕК+ про скорочення видобутку

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Нафта марки Brent піднялася вище за $85 за барель вперше з 7 березня. Останні анонсовані скорочення видобутку можуть підняти ціни на нафту на $10 за барель, заявив у неділю, 2 квітня, голова інвестиційної компанії Pickering Energy Partners. Goldman Sachs Group підвищила свої прогнози цін на Brent після оголошення про скорочення — до $95 доларів за барель до кінця 2023 року і до $100 на 2024 рік.

ОПЕК+ має дуже значну цінову владу порівняно з минулим, і сьогоднішнє несподіване скорочення відповідає їх новій доктрині запобіжних дій", — цитує Bloomberg записку аналітиків, у тому числі Джеффрі Каррі.

Рішення ОПЕК+

Країни ОПЕК+ у неділю, 2 квітня, анонсували скорочення виробництва нафти у травні приблизно на 1,16 млн барелів на добу. Білий дім заявив, що рішення ОПЕК+ було необачним, додавши, що США працюватимуть із виробниками та споживачами, приділяючи особливу увагу цінам на бензин для американців.

Нафта вступає у квітень після того, як продемонструвала найгірше падіння у першому кварталі з 2020 року, пише Bloomberg. «Саудівська Аравія та її партнери з ОПЕК прагнутимуть скоротити подальші розпродажі», — зазначають аналітики RBC Capital Markets LLC, включаючи Хеліму Крофт.

Новини про скорочення затьмарили полегшення для ринку від угоди між напівавтономним іракським Курдистаном та федеральним урядом про відновлення експорту нафти через Туреччину цього тижня. Припинення поставок допомогло WTI зрости більш ніж на 9% минулого тижня.

Скорочення видобутку

Росія до кінця 2023 продовжила добровільне скорочення видобутку нафти на 500 000 барелів на добу від середнього рівня видобутку лютого, повідомив 2 квітня віце-прем'єр Олександр Новак, його слова наводяться на сайті уряду.

Крім того, аналогічним чином виробництво нафти добровільно знизить Саудівська Аравія — на 500 000 барелів на добу, починаючи з травня до кінця 2023 року, повідомило Саудівське інформаційне агентство з посиланням на міністерство енергетики королівства.

Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Ірак, Оман та Алжир також за власним бажанням скоротять видобуток до кінця 2023 року, написав Reuters. Про добровільне зниження видобутку заявило також Міненерго Казахстану.