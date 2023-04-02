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2 квітня 2023, 10:22 Читать на русском

«Погоня за готівкою»: Фонди грошового ринку зафіксували максимальний приток з пандемії

Інвестори накопичують кошти найшвидшими темпами з початку пандемії, пише Bloomberg.

Інвестори накопичують кошти найшвидшими темпами з початку пандемії, пише Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниМаксимальна притокаВони вкладаються у фонди фінансового ринку, оскільки стурбовані масовими проблемами американських банків, і навіть прагнуть отримати вищі відсоткові ставки у американських фондах ринку.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Максимальний приток

Вони вкладаються у фонди фінансового ринку, оскільки стурбовані масовими проблемами американських банків, і навіть прагнуть отримати вищі відсоткові ставки у американських фондах ринку.

У першому кварталі інвестори вклали $508 млрд у такі фонди, що стало найбільшим квартальним припливом з перших днів COVID-19 три роки тому, повідомив Bank of America з посиланням на дані EPFR Global.

Тільки за останні два тижні до фондів грошового ринку надійшло понад $100 млрд коштів інвесторів.

«Погоня за готівкою триває», — повідомили в банку. За їхніми даними, цього тижня до цього класу активів додалося $60,1 млрд. Активи грошового ринку США досягли рекордних $5,2 трлн, з яких понад $300 млрд було додано за три тижні до 29 березня. У фондах акцій продовжився відтік коштів.

Причина відтоку депозитів

Відтік депозитів вкладників, який призвів до краху Silicon Valley Bank та двох інших банків, а також поглинання Credit Suisse швейцарським UBS на початку цього місяця посилили побоювання щодо стану банківської системи та збільшили неприйняття ризику та попит інвесторів на ліквідні активи, пише видання.

Відсоткові ставки у фондах грошового ринку знаходяться на 16-річному максимумі, що сприяло перетоку коштів у фонди грошового ринку із традиційних депозитів.

У Bank of America вважають, що фонди грошового ринку є «привабливою альтернативою» акціям, допоки економічні перспективи не стабілізуються. У банку також зазначили, що серед акцій інвестори в останній тиждень віддавали перевагу сектору технологій.

Така тенденція відзначається шостий тиждень поспіль, що стало найдовшим періодом у цьому секторі майже за рік.

Інвестори очікують, що цикл підвищення ставок ФРС наближається до завершення, що стане позитивним для технологічного сектора. Інтерес до технологічного сектору сприяв зростанню індексу NASDAQ 100 більш як на 2% за тиждень. У середу, 29 березня, індекс зміг піднятися на 20% вище за мінімум закриття 28 грудня, що може означати початок «бичачого» ринку.

У банку також зазначили, що клієнти вивели близько $600 млн з акцій фінансового сектора, це стало найбільшим відтоком за десять тижнів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
2 квітня 2023, 11:01
#
Значить скоро ефект доміно в банкопаді.
«Граждане! Храните деньги в сберегательных кассах»:)
+
0
Kaleso
Kaleso
2 квітня 2023, 12:14
#
А що буде з курсами налічним долара євро?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 квітня 2023, 12:46
#
Не путайте банки США и Украины…
+
0
Kaleso
Kaleso
2 квітня 2023, 13:11
#
Ти серйозно?
+
+23
bonv
bonv
2 квітня 2023, 13:03
#
Гра з валютою продовжується.
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