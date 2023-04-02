«Погоня за готівкою»: Фонди грошового ринку зафіксували максимальний приток з пандемії

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Максимальний приток Вони вкладаються у фонди фінансового ринку, оскільки стурбовані масовими проблемами американських банків, і навіть прагнуть отримати вищі відсоткові ставки у американських фондах ринку.

У першому кварталі інвестори вклали $508 млрд у такі фонди, що стало найбільшим квартальним припливом з перших днів COVID-19 три роки тому, повідомив Bank of America з посиланням на дані EPFR Global. Тільки за останні два тижні до фондів грошового ринку надійшло понад $100 млрд коштів інвесторів. Читайте: Інвестори забирають з банків готівку рекордними з часів пандемії темпами — Bank of America

«Погоня за готівкою триває», — повідомили в банку. За їхніми даними, цього тижня до цього класу активів додалося $60,1 млрд. Активи грошового ринку США досягли рекордних $5,2 трлн, з яких понад $300 млрд було додано за три тижні до 29 березня. У фондах акцій продовжився відтік коштів. Причина відтоку депозитів

Відтік депозитів вкладників, який призвів до краху Silicon Valley Bank та двох інших банків, а також поглинання Credit Suisse швейцарським UBS на початку цього місяця посилили побоювання щодо стану банківської системи та збільшили неприйняття ризику та попит інвесторів на ліквідні активи, пише видання. Відсоткові ставки у фондах грошового ринку знаходяться на 16-річному максимумі, що сприяло перетоку коштів у фонди грошового ринку із традиційних депозитів.

У Bank of America вважають, що фонди грошового ринку є «привабливою альтернативою» акціям, допоки економічні перспективи не стабілізуються. У банку також зазначили, що серед акцій інвестори в останній тиждень віддавали перевагу сектору технологій. Така тенденція відзначається шостий тиждень поспіль, що стало найдовшим періодом у цьому секторі майже за рік.