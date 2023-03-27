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27 березня 2023, 9:01 Читать на русском

Інвестори забирають із банків готівку рекордними з часів пандемії темпами — Bank of America

Стратеги Bank of America відзначили найбільший з початку пандемії ажіотаж серед інвесторів, які забирають готівку з банків на тлі зростання побоювань щодо уповільнення економічного зростання та навіть можливого падіння фондових та кредитних ринків у найближчі місяці, пише Bloomberg.

Стратеги Bank of America відзначили найбільший з початку пандемії ажіотаж серед інвесторів, які забирають готівку з банків на тлі зростання побоювань щодо уповільнення економічного зростання та навіть можливого падіння фондових та кредитних ринків у найближчі місяці, пише Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо кажуть стратегиГрупа стратегів банку під керівництвом Майкла Хартнетта зазначає «жадібність кредитного та фондового ринку до зниження ставки» без побоювань перед рецесією.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть стратеги

Група стратегів банку під керівництвом Майкла Хартнетта зазначає «жадібність кредитного та фондового ринку до зниження ставки» без побоювань перед рецесією. Тому спреди інвестиційного рівня та акції протягом наступних 3−6 місяців чекає різке падіння.

В останні дні ринок жив у напрузі на тлі краху кількох американських банків та швейцарського Credit Suisse, куплений у результаті його конкурентом UBS за посередництва уряду. На політику центральних банків це ніяк не вплинуло навіть навпаки: Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк і Банк Англії наполягали на підвищенні ставок, щоб приборкати інфляцію навіть незважаючи на кризу банківської системи.

За даними EPFR Global, приплив глобальних коштів склав майже $143 млрд, що є найбільшим показником з березня 2020 року, а за останні 4 тижні він склав понад $300 млрд. Активи фондів грошового ринку зросли до більш ніж $5,1 трлн. Попередні подібні сплески збіглися зі значним зниженням відсоткової ставки ФРС у 2008 та 2020 роках.

Оскільки попереду різке зниження ставки ФРС протягом наступних 12 місяців, але після того, як фонди заробітної плати вичерпаються, стратег порадив інвесторам продавати акції після останнього підвищення ставки через негативний вплив зростання безробіття.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
27 березня 2023, 9:23
#
Отложений кризис…Рано или поздно даст о себе знать. Ковидушка, война, а затем рецессия… Берегите деньги в Сберегательной кассе если конечно они у вас останутся… Кризис доверия…
+
0
bonv
bonv
27 березня 2023, 9:33
#
Нал рулить!:))
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+38
gorobezus
gorobezus
27 березня 2023, 9:53
#
В саму природу капитализма кризис заложен как половодье на реке, которое смывает все неэффективное, ненужное и непотребное. Попытки бороться с кризисом подобны строительству дамб на реке — с одной стороны получаем регулируемый сток, воду для полива, с другой — река постепенно превращается в болото и со временем весь эффект сходит на нет. Причем чем больше этим занимаешься — тем больше отложенный звиздец.
Причем самым главным признаком грядущего выступает то что ставка по депозитам как в ведущих экономиках, так и у нас ниже ставки центробанка. Т. е. по факту в банковской системе наблюдается избыток ликвидности — деньги есть, а кредитовать — некого. Точнее те кому кредиты нужны — неплатежеспособны, а те кто платежеспособны лучше бабки возьмут на фондовом рынке или рынке облигаций (а зачем делиться баблом с посредником — банком). Это то что на западе.
У нас проблема другого рода - ввиду длящейся уже год войны вообще все непонятно.
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