Інвестори забирають із банків готівку рекордними з часів пандемії темпами — Bank of America

Стратеги Bank of America відзначили найбільший з початку пандемії ажіотаж серед інвесторів, які забирають готівку з банків на тлі зростання побоювань щодо уповільнення економічного зростання та навіть можливого падіння фондових та кредитних ринків у найближчі місяці, пише Bloomberg.

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Що кажуть стратеги

Група стратегів банку під керівництвом Майкла Хартнетта зазначає «жадібність кредитного та фондового ринку до зниження ставки» без побоювань перед рецесією. Тому спреди інвестиційного рівня та акції протягом наступних 3−6 місяців чекає різке падіння.

В останні дні ринок жив у напрузі на тлі краху кількох американських банків та швейцарського Credit Suisse, куплений у результаті його конкурентом UBS за посередництва уряду. На політику центральних банків це ніяк не вплинуло навіть навпаки: Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк і Банк Англії наполягали на підвищенні ставок, щоб приборкати інфляцію навіть незважаючи на кризу банківської системи.

За даними EPFR Global, приплив глобальних коштів склав майже $143 млрд, що є найбільшим показником з березня 2020 року, а за останні 4 тижні він склав понад $300 млрд. Активи фондів грошового ринку зросли до більш ніж $5,1 трлн. Попередні подібні сплески збіглися зі значним зниженням відсоткової ставки ФРС у 2008 та 2020 роках.

Оскільки попереду різке зниження ставки ФРС протягом наступних 12 місяців, але після того, як фонди заробітної плати вичерпаються, стратег порадив інвесторам продавати акції після останнього підвищення ставки через негативний вплив зростання безробіття.