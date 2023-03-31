Торік ринок покинули 422 небанківські фінустанови — НБУ

За 2022 рік кількість небанківських фінансових установ України скоротилася на 422 одиниці, переважно через вихід з ринку фінансових компаній та кредитних спілок. Про це йдеться в щоквартальному Огляді небанківського фінансового сектору НБУ .

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За даними регулятора, обсяг активів у четвертому кварталі зріс лише у фінансових компаній, загалом у 2022 році — у страховиків і фінансових компаній (на близько 10%).

Частка небанківських фінустанов у загальних активах фінансового сектору, нагляд за якими здійснює НБУ, упродовж року поступово скорочувалася до 11,97% станом на 31 грудня.

Страхові компанії

Обсяг активів страховиків життя за четвертий квартал 2022 року збільшився на 3%, за весь рік — на 18%. Активи ризикових страховиків за квартал дещо зменшилися, однак за рік зросли на 6%.

Обсяги валових премій страхування життя збільшилися за квартал на 9%, ризикового страхування — зменшилися на 8%. За рік обсяги премій зі страхування життя зменшилися на 17%, ризикового страхування — на 21%.

Обсяг страхових виплат за квартал майже не змінився. За рік виплати страхування життя зросли на 7%, ризикового страхування — зменшилися на третину.

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Кредитні спілки

У четвертому кварталі 2022 року скорочення кількості кредитних спілок та їхніх активів прискорилося. На кінець року обсяги активів становили майже половину від обсягів 2021 року. Кредитний портфель зменшився за квартал на 14%. Частка прострочених на понад 90 днів позик сягнула 28% — рівня кризового 2020 року.

Реалізація кредитного ризику збільшила сформовані кредитними спілками в четвертому кварталі резерви і призвела до збитковості за підсумками кварталу і року загалом. Скорочення операційного доходу за високих адміністративних витрат також негативно вплинуло на фінансовий результат.

Тривало скорочення додаткових пайових внесків та депозитів через повернення коштів вкладникам і вихід з ринку кредитних спілок.

Кількість порушників нормативу достатності капіталу за четвертий квартал зросла вп’ятеро — до 10 кредитних спілок станом на 1 січня 2023 року.

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Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів фінансових компаній у четвертому кварталі зріс, попри вихід з ринку значної кількості установ. Обсяги операцій за основними фінансовими послугами підвищилися.

Зокрема, обсяг кредитів населенню за квартал зріс на 42%, підприємствам — на третину, послуг лізінгу — у 2,6 раза порівняно з третім кварталом.

За результатами 2022 року фінансові компанії в цілому були прибутковими.

Ломбардна діяльність упродовж 2022 року практично не розвивалася. Річний обсяг кредитування знизився на 36%. Загалом за рік ломбарди були збитковими, попри збільшення доходу в другій половині року.

«Огляд небанківського фінансового сектору» — це щоквартальний інформаційний продукт, публікацію якого Національний банк України започаткував у жовтні 2020 року.