НБУ визначив критерії для фінустанов для бронювання співробітників під час мобілізації

Національний банк визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які мають важливе значення для галузі національної економіки, що застосовуватиметься для ринку фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Відповідне рішення ухвалене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Про що йдеться

Як відомо, Кабінет Міністрів визначив механізм бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, які працюють, з-поміж іншого, на підприємствах, в установах і організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі — критично важливі).

Так, установа для визначення її критично важливою має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв, одним з яких є критерій важливого значення для галузі національної економіки.

Відповідно Національний банк визначив критерій важливого значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, що застосовуватиметься на ринку фінансових послуг.

Яким галузевим критеріям має відповідати учасник фінансового ринку

Установа може бути визначена такою, що має важливе значення для фінансового ринку, за умови, якщо вона є:

системно важливим банком;

страховиком, якого віднесено до 1 або 2 групи суспільної важливості, що має діючу ліцензію на здійснення добровільного страхування життя або обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу й нормативу ризиковості операцій страховика, установлених законодавством України з питань регулювання діяльності небанківських фінансових установ;

лізингодавцем, що є учасником банківської групи, в якій відповідальна особа-банк є системно важливим, та в якого вартість нових договорів фінансового лізингу, укладених упродовж останнього звітного року, перевищує 1 млрд гривень;

учасником платіжного ринку та її віднесено до системно важливих або важливих платіжних систем, важливих учасників платіжних систем і важливих технологічних операторів за результатами діяльності 2022 року;

юридичною особою, що отримала ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, яка в середньому за квартал виконує інкасацію та перевезення готівкових коштів на суму понад 5 млрд гривень, у тому числі коштів державних установ, та здійснює інкасацію не менше 1 000 торгових точок клієнтів і не менше 1 000 банківських автоматів та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування;

єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам;

юридичною особою, що надає послуги системно важливим банкам, що є допоміжними до платіжних послуг, і її діяльність безпосередньо пов’язана з обслуговуванням банківських автоматів, платіжних терміналів, виконанням міжбанківських платіжних операцій в обсягах не менших, ніж 35% від кількості відповідних пристроїв/операцій системно важливого банку.

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Як діяти учасникам фінансового ринку

Для визначення їх критично важливими установи, регулювання діяльності яких здійснюється Національним банком, а також провайдери сервісів, що забезпечують безперервність роботи фінансових установ, повинні звернутися до НБУ.

Під час звернення вони повинні подати регулятору документи та надати інформацію, що підтверджують їх відповідність щонайменше трьом із семи критеріїв, включно з галузевим.

За результатами розгляду звернення НБУ надішле заявнику своє рішення (протягом трьох робочих днів із дня його прийняття).

Якщо установа буде визнана критично важливою для фінансового ринку, вона має подати до Нацбанку список військовозобов'язаних працівників для здійснення їхнього бронювання.

Після розгляду та перевірки цього списку НБУ подасть його на погодження Генеральному штабу Збройних Сил України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 76.

«Такі норми містить постанова правління Національного банку України від 24 березня 2023 року № 32 „Про затвердження Положення про порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період“, що набирає чинності з 29 березня 2023 року», — зазначили в НБУ.