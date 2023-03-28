Кадрові зміни в НБУ: Керівником Офісу Правління стала Оксана Ковальова

Оксана Ковальова з грудня 2022 року працювала в Національному банку на посаді менеджера Офісу Правління НБУ та виконувала обов’язки керівника цього підрозділу.

До призначення в НБУ працювала головним консультантом головного управління експертно-аналітичного забезпечення директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.

Із 2020 року працювала у проєктному офісі реформ при Міністерстві фінансів України, що підтримується ЄБРР.

Розпочинала трудовий шлях у банку з іноземним капіталом — АТ «Укрсоцбанк», має досвід роботи в АТ «Ощадбанк».