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28 березня 2023, 14:57 Читать на русском

Кадрові зміни в НБУ: Керівником Офісу Правління стала Оксана Ковальова

Керівником Офісу Правління НБУ та інституційних відносин Національного банку України з 27 березня 2023 року призначено Оксану Ковальову. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Керівником Офісу Правління НБУ та інституційних відносин Національного банку України з 27 березня 2023 року призначено Оксану Ковальову.
Фото: bank.gov.ua

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Чим займатиметься в НБУ

До сфери її відповідальності належатиме, зокрема:

  • розвиток інституційних відносин НБУ зі стейкхолдерами;
  • розвиток взаємодії НБУ з Офісом Президента, Верховною Радою, Кабміном, іншими органами державної влади;
  • організація та супроводження діяльності Правління НБУ;
  • організація, сприяння та супроводження взаємодії НБУ з Радою НБУ;
  • підтримка публічних комунікацій та міжнародних зв’язків за участю членів Правління НБУ.

Офіс Правління НБУ та інституційних відносин належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», куратором якої є Голова Національного банку Андрій Пишний.

Хто така Ковальова

Оксана Ковальова з грудня 2022 року працювала в Національному банку на посаді менеджера Офісу Правління НБУ та виконувала обов’язки керівника цього підрозділу.

До призначення в НБУ працювала головним консультантом головного управління експертно-аналітичного забезпечення директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.

Із 2020 року працювала у проєктному офісі реформ при Міністерстві фінансів України, що підтримується ЄБРР.

Розпочинала трудовий шлях у банку з іноземним капіталом — АТ «Укрсоцбанк», має досвід роботи в АТ «Ощадбанк».

Джерело: Мінфін
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