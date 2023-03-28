Керівником Офісу Правління НБУ та інституційних відносин Національного банку України з 27 березня 2023 року призначено Оксану Ковальову. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Кадрові зміни в НБУ: Керівником Офісу Правління стала Оксана Ковальова
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Чим займатиметься в НБУ
До сфери її відповідальності належатиме, зокрема:
- розвиток інституційних відносин НБУ зі стейкхолдерами;
- розвиток взаємодії НБУ з Офісом Президента, Верховною Радою, Кабміном, іншими органами державної влади;
- організація та супроводження діяльності Правління НБУ;
- організація, сприяння та супроводження взаємодії НБУ з Радою НБУ;
- підтримка публічних комунікацій та міжнародних зв’язків за участю членів Правління НБУ.
Офіс Правління НБУ та інституційних відносин належить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», куратором якої є Голова Національного банку Андрій Пишний.
Хто така Ковальова
Оксана Ковальова з грудня 2022 року працювала в Національному банку на посаді менеджера Офісу Правління НБУ та виконувала обов’язки керівника цього підрозділу.
До призначення в НБУ працювала головним консультантом головного управління експертно-аналітичного забезпечення директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.
Із 2020 року працювала у проєктному офісі реформ при Міністерстві фінансів України, що підтримується ЄБРР.
Розпочинала трудовий шлях у банку з іноземним капіталом — АТ «Укрсоцбанк», має досвід роботи в АТ «Ощадбанк».
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