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31 березня 2023, 14:05 Читать на русском

Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя через 5-7 років — Свириденко

Україні для повернення до довоєнної якості життя і доходів може знадобитися п'ять-сім років. Цей термін залежатиме від доступу до структурних фондів ЄС та інвестицій. Про це заявила перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Україні для повернення до довоєнної якості життя і доходів може знадобитися п'ять-сім років.
Фото: stopcor.org

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«Але, звісно, якщо в нас є інвестиції розміром $50−70 млрд (на рік), то ми можемо зростати на 7% щорічно і, звичайно, ми цей час відновлення пройдемо швидше», — сказала вона.

Свириденко нагадала, що минулого року українська економіка скоротилася приблизно на 30%, а цього року уряд очікує її зростання на 1%.

Також перший віцепрем'єр-міністр зазначила, що для відновлення України важливо, щоб повернулася більшість із 7 млн громадян, які виїхали.

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За її словами, попередні оцінки свідчать, що в Україну планують повертатися приблизно 70% біженців, але багато хто не приїде до завершення воєнних дій.

Свириденко наголосила, що для повернення біженців або залучення мігрантів з інших країн потрібно закрити питання безпеки, а також гарантувати гідну роботу й зарплату. Вона уточнила, що уряд поки що не працює над предметною програмою, яка стосується повернення населення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+21
Kaleso
Kaleso
31 березня 2023, 14:13
#
100-ліття бо грошей нам дають на війну туго і це кредити, а тут інвестиції і коли їй інтерес послабити Росію, а не розбудувати Україну і конкурента собі
+
+27
neverice
neverice
31 березня 2023, 14:28
#
Прикладів надзвичайно швидкого післявоєнного зростання насправді повно. Але все залежить від умов завершення війни. Хоча, наприклад, Південна Корея так і не підписала мирну угоду. І безпекові умови там вкрай посередні. При цьому, що КНДР, що Південна Корея стартували з однакових умов і однакових людей. Та результат у них абсолютно різний.
+
0
neverice
neverice
31 березня 2023, 14:37
#
І, насправді, майже половина фінансової допомоги — це гранти. Не рахуючи військової допомоги, яка вся безкоштовна. Та і умови кредитів там такі, що їх швидше інфляція з'їсть.
+
0
neverice
neverice
31 березня 2023, 14:15
#
А розмір інвестицій, в свою чергу, залежить від швидкості впровадження реформ на шляху до ЄС і безпекових умов після завершення війни.
Бо це два ключові параметри, що будуть оцінювати інвестори — як швидко ми рухаємось до вступу в ЄС. І яким буде рівень захисту від військових ризиків. І якщо по першому пункту практично все залежить тільки від нас (окрім фінального етапу вступу), то з другим все складніше. Ідеальним рішення є тільки НАТО, та від нас це практично не залежить.
+
+13
SZlats
SZlats
31 березня 2023, 14:46
#
Дааа и тишина по поводу репараций от рашки … что это подготовка к тому что они будут ой как не быстро цифра 5−7
лет вообще смешно сколько территории минами загажено пока почистят про заводу я вообще молчу сколько в прах уничтожено
+
+28
neverice
neverice
31 березня 2023, 15:54
#
Після 2014 року пройшло рівно 7 років щоб відновити ВВП до рівня 2013. При цьому 2014 рік мав навіть більш руйнівний вплив на економіку, ніж 2022. Падіння ВВП досягло 50%, курс виріс в 3 рази, втратили купу промисловості, шахт і весь російський ринок збуту, який був ключовий.
При цьому, бойові дії фактично навіть не припинялись і в ЄС нас ніхто не звав.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
31 березня 2023, 15:59
#
Доллар будет по 8?!
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
31 березня 2023, 16:02
#
Сегодня покупал по 7.86
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