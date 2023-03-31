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31 березня 2023, 12:31 Читать на русском

У Києві з 1 квітня на низці вулиць дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год

З 1 квітня до 1 листопада на низці столичних вулиць дозволять підвищення швидкості руху до 80 км/год. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

З 1 квітня до 1 листопада на низці столичних вулиць дозволять підвищення швидкості руху до 80 км/год.
Фото: pixabay.com

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Де дозволяється швидкість до 80 км/год

Швидкість 80 км/год у період із 1 квітня до 1 листопада дозволяється на таких ділянках доріг:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
  • просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
  • просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта).

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Перелік вулиць за результатами обстеження визначила Комісія у складі представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Управління патрульної поліції НПУ у м. Києві, КК «Київавтодор» та КП «Центр організації дорожнього руху», КП «Київпастранс» та КП ШЕУ районів.

«Вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно», — зазначається в повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+30
bonv
bonv
31 березня 2023, 12:50
#
Крім Києва, більше міст немає?
+
0
Три літри
Три літри
31 березня 2023, 12:57
#
Принаймі в Харкові є декільки місць де так само можна дозволити руз з підвищенною швидкістю. Але… Вже скільки років пройшло. Була навить петиція на сайті міськради, але проголосували лише 100 водії, всі інші просто тупо гоняють порушуючи правила.
+
+15
bonv
bonv
31 березня 2023, 12:53
#
Кількість автовикрадень в Україні у 2022 році зросла майже вдвічі. За рік було відкрито 4 194 кримінальні провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за ст. 289 ККУ. Це найбільший сплеск, починаючи від 2017 року. До суду доходила лише кожна 5-а справа.
+
+12
Oleksii Ch
Oleksii Ch
31 березня 2023, 14:16
#
Сподіваюсь, це першоквітневий жарт
У всьому світі навпаки йдуть шляхом максимальних обмежень швидкості в місті, щоб вберегти потенційних жертв ДТП від смерті або каліцтва.
А тут 80 км на годину + йо*ана радянська «вилка» в 20 км і в результаті довбойоби на таткових коритах зможуть законно 100 їздити, а будуть і 120…
+
0
bonv
bonv
31 березня 2023, 14:22
#
Зараз вилка до 10 км:)
+
0
parseval
parseval
31 березня 2023, 15:12
#
Це сутєво змінює ситуацію?
+
0
bonv
bonv
31 березня 2023, 15:22
#
На половину або 10 км.
+
0
parseval
parseval
31 березня 2023, 15:30
#
З точки зору коммента Oleksii Ch і залежносто рівня смертності від швидкості ні!
+
0
bonv
bonv
31 березня 2023, 15:41
#
Я про вилку, а не про решту.
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