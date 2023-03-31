У Києві з 1 квітня на низці вулиць дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год

З 1 квітня до 1 листопада на низці столичних вулиць дозволять підвищення швидкості руху до 80 км/год. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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Де дозволяється швидкість до 80 км/год

Швидкість 80 км/год у період із 1 квітня до 1 листопада дозволяється на таких ділянках доріг:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта).

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Перелік вулиць за результатами обстеження визначила Комісія у складі представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Управління патрульної поліції НПУ у м. Києві, КК «Київавтодор» та КП «Центр організації дорожнього руху», КП «Київпастранс» та КП ШЕУ районів.

«Вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно», — зазначається в повідомленні.