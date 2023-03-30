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30 березня 2023, 18:35 Читать на русском

Обсяг незаконних транзакцій з криптовалютою зростає другий рік поспіль

Вже другий рік поспіль зростає обсяг незаконних транзакцій з криптовалютою. У 2022 році за найбільш консервативними оцінками він досяг рекордних $20,6 млрд. Про це свідчать дані американської компанії Chainalysis, яка займається аналізом блокчейнів, повідомляє перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк в Telegram.

Вже другий рік поспіль зростає обсяг незаконних транзакцій з криптовалютою.
Фото: pixabay.com

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При чому 43% незаконних транзакцій з криптовалютою пов’язані з діяльністю підсанкційних організацій.

Окрім цієї категорії обсяги зросли тільки по крадіжці коштів — +7% до минулого року.

По всім іншим незаконним операціям з криптовалютою обсяги зменшилися, що пов’язують з падінням ринку загалом.

В цілому незаконні операції складають 0,24% всіх операцій з криптовалютою у 2022 році.

«Загалом динаміка зростаюча, але це пов’язано ще й з розширенням можливостей їх відслідковувати», — прокоментував ситуацію Железняк.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що обсяг торгів криптовалютами досяг максимального рівня з моменту краху FTХ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
30 березня 2023, 20:55
#
Вже другий рік поспіль зростає обсяг незаконних транзакцій з криптовалютою.

А я ще й законні транзакції? Ох уж ці експерти Мінфіна…
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