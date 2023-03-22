Обсяг торгів криптовалютами досяг максимального рівня з моменту краху FTХ

Обсяг торгів криптовалютами досяг найвищого рівня з моменту краху FTХ. Про це йдеться у звіті аналітичної компанії Kaiko, пише Investing.

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14 березня сукупний обсяг торгів на 18 найбільш ліквідних централізованих криптобіржах зріс до $51 млрд уперше за чотири місяці. Під час обвалу FTX обсяги сягали $80 млрд.

Активізація торгів відбулася на тлі зростання курсу біткоїна, наголошується у звіті. Аналітики звертають увагу, що подорожчання BTC значно перевищує зростання курсів інших криптовалют. Це найкраще відображається у співвідношенні ціни BTC до Ethereum. Воно досягло найвищого рівня з липня 2022 року — з 12 березня ціна BTC зросла на 31%, вартість ETH — на 18%.

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Водночас незважаючи на зростання обсягів торгів, ліквідність залишається низькою.

Автори звіту вважають, що, ймовірно, це сталося через закриття основних постачальників доларової ліквідності для крипторинків, зокрема платіжної мережі банку Silvergate SEN.

«В умовах дедалі більшого доступу до фіатних грошей ми можемо очікувати збільшення частки ринку стейблкоїнів на централізованих біржах, особливо на офшорних платформах, таких як Binance, які вже відрізані від фіатних платіжних систем», — йдеться у повідомленні.

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