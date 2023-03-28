Акції Alibaba злетіли вгору на тлі новин про реструктуризацію компанії

Акції компанії Alibaba зросли на 8% на передринкових торгах у Нью-Йорку після того, як стало відомо, що китайський технологічний гігант розділиться на шість підрозділів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Компанія Alibaba, ринкова капіталізація якої становить близько $220 млрд, сьогодні, 28 березня, оголосила про плани провести найзначнішу в історії компанії реструктуризацію, розділивши бізнес на шість основних підрозділів та дрібніші компанії.

Кожен із них зможе незалежно від інших залучати кошти та провести власне IPO.

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Нові підрозділи

Alibaba виділить такі підрозділи:

Alibaba Cloud Intelligence (хмарні сервіси та штучний інтелект);

Taobao Tmall Commerce Group (цифрові торгові майданчики, включаючи Taobao та Tmall);

Local Services Group (служба доставки їжі та картографічні сервіси);

Cainiao Smart Logistics (логістика);

Global Digital Commerce Group (міжнародні підприємства Alibaba, включаючи AliExpress та Lazada);

Digital Media and Entertainment Group (стрімінгові сервіси та кінобізнес).

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що засновник Alibaba та один із найвідоміших китайських підприємців Джек Ма повернувся до Китаю, завершивши більш ніж річне перебування за кордоном, яке, на думку представників індустрії, відбивало настрої приватного бізнесу Китаю.