У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — Sportbank

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

29 березня 2023, 11:41 Читать на русском

У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — Sportbank

До програми «Бонус до депозиту» долучився новий учасник — Sportbank.

До програми «Бонус до депозиту» долучився новий учасник — Sportbank.

Sportbank є учасником «Народного рейтингу банків» від «Мінфіну», та тримає в ньому третє місце. Крім того, банк бере участь в ексклюзивній акції для читачів «Мінфіну» «Весняна підзарядка депозитів».

Банк пропонує одні з найвищих депозитних ставок на ринку.

Умови оформлення депозитного вкладу у гривні в Sportbank наступні:

  • Мінімальна сума вкладу — 50 тис. грн.
  • Ставки без урахування бонусу від «Мінфіну» становлять 16% на 3 міс, 17% — на 6 міс, 17,5% — на 9 міс та 18% — на 12 міс.

За оформлення гривневого вкладу в Sportbank ви отримаєте від 0,5% до 1,2% бонусу від «Мінфіну» в залежності від терміну розміщення депозиту. Бонус додається до процентної ставки депозиту.

Як отримати бонус від «Мінфіну»

Виплата бонусу від «Мінфіну» відбувається протягом 32 днів після підтвердження депозиту.

Які депозити беруть участь в акції

Всі строкові вклади терміном на 3, 6, 9 та 12 міс.

Мінімальна сума вкладів має складати:

  • на 3 міс — від 90 тис. грн.
  • на 6 та 9 міс — від 60 тис. грн.
  • на 12 міс — від 50 тис. грн.

Депозит має бути оформлений онлайн.

Оформіть терміновий депозит від Sportbank та отримайте бонус від «Мінфіну»

Які депозити не беруть участь в акції

  • Менше ніж 50 тис. грн.
  • При наданні неправдивих даних.
  • Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 14 днів до подання заявки до банку.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
29 березня 2023, 12:04
#
Реклама рушій?:)
+
0
Андрей Татра
Андрей Татра
29 березня 2023, 13:45
#
Это не банк…одна головная боль с орбиты Таском…пусть идут лесом)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами