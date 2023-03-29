До програми «Бонус до депозиту» долучився новий учасник — Sportbank.
У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — Sportbank
Sportbank є учасником «Народного рейтингу банків» від «Мінфіну», та тримає в ньому третє місце. Крім того, банк бере участь в ексклюзивній акції для читачів «Мінфіну» «Весняна підзарядка депозитів».
Банк пропонує одні з найвищих депозитних ставок на ринку.
Умови оформлення депозитного вкладу у гривні в Sportbank наступні:
- Мінімальна сума вкладу — 50 тис. грн.
- Ставки без урахування бонусу від «Мінфіну» становлять 16% на 3 міс, 17% — на 6 міс, 17,5% — на 9 міс та 18% — на 12 міс.
За оформлення гривневого вкладу в Sportbank ви отримаєте від 0,5% до 1,2% бонусу від «Мінфіну» в залежності від терміну розміщення депозиту. Бонус додається до процентної ставки депозиту.
Як отримати бонус від «Мінфіну»
- Щоб отримати бонус, перед відкриттям депозиту в Sportbank заповніть заявку на сайті «Мінфіну» для участі в акції.
- Після цього обов'язково розмістіть депозит «BOOOSTER» через застосунок sportbank.
- Наприкінці — підтвердіть розміщення вкладу за посиланням на нашому сайті.
Виплата бонусу від «Мінфіну» відбувається протягом 32 днів після підтвердження депозиту.
Які депозити беруть участь в акції
Всі строкові вклади терміном на 3, 6, 9 та 12 міс.
Мінімальна сума вкладів має складати:
- на 3 міс — від 90 тис. грн.
- на 6 та 9 міс — від 60 тис. грн.
- на 12 міс — від 50 тис. грн.
Депозит має бути оформлений онлайн.
Оформіть терміновий депозит від Sportbank та отримайте бонус від «Мінфіну»
Які депозити не беруть участь в акції
- Менше ніж 50 тис. грн.
- При наданні неправдивих даних.
- Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 14 днів до подання заявки до банку.
Джерело: Мінфін
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