У програмі «Бонус до депозиту» новий учасник — Sportbank

Sportbank є учасником «Народного рейтингу банків» від «Мінфіну», та тримає в ньому третє місце. Крім того, банк бере участь в ексклюзивній акції для читачів «Мінфіну» «Весняна підзарядка депозитів».

Банк пропонує одні з найвищих депозитних ставок на ринку.

Умови оформлення депозитного вкладу у гривні в Sportbank наступні:

Мінімальна сума вкладу — 50 тис. грн.

Ставки без урахування бонусу від «Мінфіну» становлять 16% на 3 міс, 17% — на 6 міс, 17,5% — на 9 міс та 18% — на 12 міс.

За оформлення гривневого вкладу в Sportbank ви отримаєте від 0,5% до 1,2% бонусу від «Мінфіну» в залежності від терміну розміщення депозиту. Бонус додається до процентної ставки депозиту.

Як отримати бонус від «Мінфіну»

Щоб отримати бонус, перед відкриттям депозиту в Sportbank заповніть заявку на сайті «Мінфіну» для участі в акції.

Після цього обов'язково розмістіть депозит «BOOOSTER» через застосунок sportbank.

Наприкінці — підтвердіть розміщення вкладу за посиланням на нашому сайті.

Виплата бонусу від «Мінфіну» відбувається протягом 32 днів після підтвердження депозиту.

Які депозити беруть участь в акції

Всі строкові вклади терміном на 3, 6, 9 та 12 міс.

Мінімальна сума вкладів має складати:

на 3 міс — від 90 тис. грн.

на 6 та 9 міс — від 60 тис. грн.

на 12 міс — від 50 тис. грн.

Депозит має бути оформлений онлайн.

Які депозити не беруть участь в акції