Весняна підзарядка депозитів: «Мінфін» збільшив грошовий приз за розміщення вкладу

«Мінфін» разом з банками — Глобус та Кредит Дніпро та Sportbank — продовжує «Весняну підзарядку депозитів». Грошовий призовий фонд зріс до 165 тисяч гривень.

Відкривайте депозитний вклад від 50 тис. грн, отримайте бонус від «Мінфіну» та шанс виграти грошовий приз: від 1 тис. грн до 15 тис. Можна відкрити депозит у всіх трьох банках та потроїти свої шанси на виграш!

А крім того, можна виграти квитки на нашу конференцію про інвестиції «Жити на відсотки» та будь-який курс навчання від Академії «Мінфін».

Акція триватиме з 1 березня по 30 квітня. Всі деталі про акцію можна дізнатись на сторінці «Бонус до депозиту».

Беріть участь у нашій весняній акції та заряджайте свій депозит на повну!