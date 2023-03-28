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28 березня 2023, 15:06 Читать на русском

Весняна підзарядка депозитів: «Мінфін» збільшив грошовий приз за розміщення вкладу

«Мінфін» разом з банками — Глобус та Кредит Дніпро та Sportbank  — продовжує «Весняну підзарядку депозитів». Грошовий призовий фонд зріс до 165 тисяч гривень.

«Мінфін» разом з банками — Глобус та Кредит Дніпро та Sportbank  — продовжує «Весняну підзарядку депозитів».

Відкривайте депозитний вклад від 50 тис. грн, отримайте бонус від «Мінфіну» та шанс виграти грошовий приз: від 1 тис. грн до 15 тис. Можна відкрити депозит у всіх трьох банках та потроїти свої шанси на виграш!

А крім того, можна виграти квитки на нашу конференцію про інвестиції «Жити на відсотки» та будь-який курс навчання від Академії «Мінфін».

Акція триватиме з 1 березня по 30 квітня. Всі деталі про акцію можна дізнатись на сторінці «Бонус до депозиту».

Беріть участь у нашій весняній акції та заряджайте свій депозит на повну!

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
bonv
bonv
28 березня 2023, 15:08
#
Реклама рушій.
+
+45
jakiro
jakiro
28 березня 2023, 15:26
#
Ніфіга. Видерти потім звідти то треба ходити з тиждень. Не варто.
Один банк взагалі заставив писати заяву НАШО я забираю СВОЇ гроші!!!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 березня 2023, 16:48
#
Днепр — это офисы)))
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 березня 2023, 17:03
#
Так и заглох шаурма со своими 600к,которые освобождается от 19,5% налога.
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