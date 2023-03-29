Дефіциту електроенергії в Україні протягом найближчих пів року не очікується

Протягом найближчих шести місяців в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України буде достатньо електроенергії для покриття попиту на споживачів. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дефіцит скасовується

«Українська енергосистема є частиною європейської, а отже, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, — і це дуже важливий чинник енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, гадаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі», — зазначив він.

Водночас голова Укренерго наголосив, що енергетикам слід добре підготуватися до наступної зими.

«Необхідно відновити, перш за все, роботу тих енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, які були пошкоджені, та максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб гідно пройти зиму, без відключень та без шкоди для громадян та нашої економіки», — сказав Кудрицький.

За інформацією Укренерго, наразі в ОЕС України працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо покриття споживання. Також відбувається незначний імпорт електроенергії.