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29 березня 2023, 11:22 Читать на русском

Дефіциту електроенергії в Україні протягом найближчих пів року не очікується

Протягом найближчих шести місяців в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України буде достатньо електроенергії для покриття попиту на споживачів. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

У найближчі шість місяців в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України буде достатньо електроенергії для покриття попиту споживачів, заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» у вівторок.
Фото: 18000.com.ua

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Дефіцит скасовується

«Українська енергосистема є частиною європейської, а отже, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, — і це дуже важливий чинник енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, гадаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі», — зазначив він.

Водночас голова Укренерго наголосив, що енергетикам слід добре підготуватися до наступної зими.

«Необхідно відновити, перш за все, роботу тих енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, які були пошкоджені, та максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб гідно пройти зиму, без відключень та без шкоди для громадян та нашої економіки», — сказав Кудрицький.

За інформацією Укренерго, наразі в ОЕС України працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо покриття споживання. Також відбувається незначний імпорт електроенергії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
neverice
neverice
29 березня 2023, 12:03
#
А чому так — не сказали. Причина ж проста — сонячна енергетика. Навіть у лютому, як сонце світило, вже був відчутний профіцит. А зараз, після переводу часу, світловий день покриває ранковий пік і половину вечірнього. І що далі, то більше.
Пора вже експорт починати, бо кожен сонячний день буде значний надлишок електроенергії, а дівати її нікуди.
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0
Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
29 березня 2023, 13:46
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Пора уже начать рассчитываться за Зеленый тариф. У меня станция на 30 кВт. Жду долги за 2022 год до сих пор. Такая благодарность от страны.
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0
Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
29 березня 2023, 13:49
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А рапортовать о «победах» у нас все умеют, особенно те кто не имеют к этому никого отношения. За чужой счет это сделано без участия государства и уже год фактически это электричество воруют. Ведь если что-то забирают и не платят, это именно воровство.
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