Україна готова відновити експорт електроенергії — Міненерго

Ситуація з генерацією електроенергії в Україні стабілізувалася, є резервні потужності, які дозволяють експортувати електроенергію до європейських країн. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

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Під час зустрічі з віцепрезидентом Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем у Брюсселі, Галущенко висловив сподівання на якнайшвидше рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС.

За словами Галущенка, отримані від експорту кошти дозволять, зокрема, стабілізувати фінансовий стан енергетичних компаній, які зазнали значних втрат від російських атак, а також підготуватися до проходження наступного опалювального сезону.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Україна з 11 жовтня призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.