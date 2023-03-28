Україна готова відновити експорт електроенергії — Міненерго

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 березня 2023, 17:40 Читать на русском

Україна готова відновити експорт електроенергії — Міненерго

Ситуація з генерацією електроенергії в Україні стабілізувалася, є резервні потужності, які дозволяють експортувати електроенергію до європейських країн. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

Ситуація з генерацією електроенергії в Україні стабілізувалася, є резервні потужності, які дозволяють експортувати електроенергію до європейських країн.
Фото: mev.gov.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Під час зустрічі з віцепрезидентом Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем у Брюсселі, Галущенко висловив сподівання на якнайшвидше рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС.

За словами Галущенка, отримані від експорту кошти дозволять, зокрема, стабілізувати фінансовий стан енергетичних компаній, які зазнали значних втрат від російських атак, а також підготуватися до проходження наступного опалювального сезону.

Читайте: Україна призупиняє експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Україна з 11 жовтня призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
28 березня 2023, 18:55
#
👍
+
+30
Kaleso
Kaleso
28 березня 2023, 19:46
#
Ну як же побите обладнання яке треба срочно відновити зарахунок платіжок і бідних українців то може експорт за ці гроші і відновите?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Артем Сабуров и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами