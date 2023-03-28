Обсяг глобальних IPO впав до мінімального показника з 2019 року

Компанії з початку 2023 року залучили під час первинних розміщень акцій (IPO) у всьому світі $19,7 млрд — це мінімальний показник із 2019 року, пише Bloomberg.

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Зниження глобальних IPO

За даними агентства, яке посилається на власні підрахунки, обсяг глобальних IPO знизився, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 70%. Найбільш різкий спад відбувся у США, де компанії залучили на IPO лише $3,2 млрд.

Спад на глобальному ринку IPO триває з минулого року, його причинами стали висока інфляція та підвищення ставок центробанками, зазначає агентство.

Для порівняння: у рекордному 2021 році компанії залучили на первинних публічних розміщеннях акцій понад $199 млрд.

Поточний рік інвестори розпочали з оптимістичними прогнозами, пов'язаними зі пом'якшенням антиковідних заходів у Китаї та уповільненням підвищення ставок.

Проте ризик рецесії та нестабільність у банківському секторі, зокрема проблеми Credit Suisse, показали нереалістичність прогнозів на зростання ринку, зазначає Bloomberg.

Найбільше інвесторів цікавить, чи ФРС США продовжить підвищувати базову ставку, від цього залежить, чи покаже ринок IPO зростання у другому, третьому або четвертому кварталі.

«Як довго триватиме політика посилення або (ФРС) змінить напрямок, це головне питання», — заявив Bloomberg Удай Фуртадо з Citigroup.

Водночас цього року зріс обсяг вторинних розміщень акцій, він сягнув $76 млрд, це збільшення на 48% порівняно з минулим роком. Цьому, зокрема, сприяв продаж J пакету акцій у Japan Post Bank на $9,25 млрд.